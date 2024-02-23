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غارتان إسرائيليتان على جبل بلاط جنوب لبنان

2/23/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شنت طائرات حربية إسرائيلية -مساء الجمعة- غارتين على بلدة جبل بلاط جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال في بيان "إن طائراته أغارت على عدة بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة اللبونة، وعلى مبنى عسكري في منطقة كفر كلا".

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