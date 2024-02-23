واشنطن تدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء

واشنطن تدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء
التاريخ
2/23/2024 11:24:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أدرجت واشنطن، الجمعة، في قائمتها السوداء 14 ناقلة نفط روسية في إطار سعي الولايات المتحدة لإنفاذ سقف لأسعار النفط الخام فرضه الغرب على روسيا على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية سوفكومفلوت التي تديرها الدولة.
وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.
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