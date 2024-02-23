أمريكا: هجوم الحوثيين على السفينة روبيمار أدى لتسرب نفطي

أمريكا: هجوم الحوثيين على السفينة روبيمار أدى لتسرب نفطي
التاريخ
2/23/2024 11:24:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، إن الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي على سفينة البضائع روبيمار في 18 فبراير شباط، تسبب بأضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا، وفقا لرويترز.
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