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أمريكا: هجوم الحوثيين على السفينة روبيمار أدى لتسرب نفطي

2/23/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، إن الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي على سفينة البضائع روبيمار في 18 فبراير شباط، تسبب بأضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا، وفقا لرويترز.

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