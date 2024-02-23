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الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

2/23/2024 11:24:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت، سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".


وأفادت مصادر أمنية محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت عدة قرى شمال شرق جنين.


حيث اقتحم الاحتلال، قرية جلبون، وعرانة، وجلمة، وبيت قاد، ودير أبو ضعيف، وفقوعة، وشن حملة تفتيش، وسط إطلاق القنابل الضوئية.


واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية التوانة بمسافر يطا، جنوب الخليل، واعتدت على أحد المتضامنين الأجانب، وهددته بالاعتقال في حال استمر بتوثيق انتهاكات المستعمرين وجنود الاحتلال بحق الفلسطينين وممتلكاتهم.


وأطلقت قوات الاحتلال طائرات مُسيرة في أجواء القرية، وفرضت حظرا للتجول، وأجبرت الفلسطينيين على البقاء في منازلهم.


وفي السياق ذاته، احتجز مستعمرون مسلحون عددا من الفلسطينيين بالقرب من مدخل ماعين وشعب البطم بمسافر يطا، أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم، ونكلوا بهم بعد أن قيدوهم.


فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، جراء اقتحامها البلدة، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.


واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها جرافات، قرية بيت تعمر، وحاصرت منزل الفلسطيني عيسى علي صلاح زواهرة، والد الشهيدين محمد وكاظم، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال، الخميس، قرب بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.


وأضافت مصادر، أن قوات الاحتلال حاصرت، كذلك، منزل الفلسطيني عزام أحمد الوحش في قرية زعترة، والد الشاب المصاب أحمد الوحش.


واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية النزلة الشرقية وضاحية شويكة، شمال طولكرم، وتمركزت وسط القرية، وقامت ببث أصوات عبر مكبرات الصوت بهدف الإزعاج.


وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة الخليل، ومنطقة وادي الهرية، وعند دوار طارق بن زياد، جنوب المدينة.


كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا، جنوب الخليل، من الجهة الجنوبية، وداهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة "أم السطر"، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


وأصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، في مواجهات اندلعت في مخيم الجلزون شمال رام الله.


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات في مخيم الجلزون.


واعتدى مستعمرون مسلحون، مساء الجمعة، على شابين بالضرب قبل أن يستولوا على مركبتهما، في مسافر يطا جنوب الخليل.


وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن مجموعة من المستعمرين المسلحين قطعوا الطريق على مركبة يستقلها الشابين محمد مر ومحمود عايد مر بالقرب من قرية سوسيا بمسافر يطا، اثناء توجههما لمنزليهما في قرية "امنيزل"، واعتدوا عليهما بالضرب ورش الغاز الحار والسام على وجوههما، ما ادى إلى اصابتهما برضوض.


وأضافت أن المستعمرين استولوا بعد ذلك على مركبة الشابين، ونقلوها بواسطة شاحنة كبيرة إلى إحدى المستعمرات القريبة.

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