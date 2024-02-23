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ترامب يدعو مناصريه إلى سحق هايلي في كارولاينا الجنوبية

2/23/2024 11:24:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أنصاره إلى التعبئة بقوّة خلال الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبيّة السبت، على أمل سحق منافسته نيكي هايلي في الولاية التي حكمتها لفترة طويلة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب لأنصاره خلال تجمّع انتخابي في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد "غدا ستشاركون في واحدة من أهم الانتخابات في حياتكم".


ولم يتبقَّ سوى مرشّحَيْن بارزين في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري التي ستفضي إلى ترشيح شخصيّة واحدة عن الحزب للانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة في تشرين الثاني/نوفمبر. وترامب هو المرشّح الأوفر حظا في مواجهة هايلي، الحاكمة السابقة لولاية كارولاينا الجنوبيّة.

وتحضّ المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار "جيل جديد من القادة المحافظين" بدلا من "سنواتٍ أربع أُخَر من فوضى ترامب"، لكنها خسرت حتى الآن الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا.


وتأمل هايلي في أن تُحقّق السبت في كارولاينا الجنوبية أداءً أفضل مما تتوقعه استطلاعات الرأي التي وضعتها متأخّرةً بنحو 30 نقطة عن مُنافسها.


وقال ترامب "غدا ستُمضي يوما سيئا حقا لأنها ليست شخصا جيدا"، متوقعا "انتصارا هائلا". وأضاف الرئيس السابق لأنصاره "سنفوز بهذه الولاية، وبعد ذلك سنُخبر جو بايدن بأنّه مطرود".

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