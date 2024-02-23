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المشتهر يحتفلون بفاطمة - جريدة الوطن السعودية

2/23/2024 11:21:37 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت أسرة المشتهر بتخرج ابنتهم الشابة فاطمة صلاح عمر المشتهر من الجامعة اللبنانية الدولية تخص إدارة أعمال دولية بإمتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وقد تلقت التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء.

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