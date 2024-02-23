المشتهر يحتفلون بفاطمة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
2/23/2024 11:21:37 PM
(MENAFN
- Al Watan) احتفلت أسرة المشتهر بتخرج ابنتهم الشابة فاطمة صلاح عمر المشتهر من الجامعة اللبنانية الدولية تخص إدارة أعمال دولية بإمتياز مع مرتبة الشرف الأولى. وقد تلقت التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء.
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