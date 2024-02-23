يوم التأسيس.. عهد من إرساء الوحدة والأمن - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، بهذه المناسبة التي نستحضر فيها بطولات ثلاثة قرون مضت أرست فيها الوحدة والأمن في هذه البلاد المباركة.
ونسأل الله أن يديم على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها وإيمانها.
* نائب عشيرة آل سمينه قبيلة قيس رجال المع / حسن إبراهيم أحمد
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