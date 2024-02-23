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يوم التأسيس.. عهد من إرساء الوحدة والأمن - جريدة الوطن السعودية

2/23/2024 11:21:37 PM
(MENAFN- Al Watan) نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، بهذه المناسبة التي نستحضر فيها بطولات ثلاثة قرون مضت أرست فيها الوحدة والأمن في هذه البلاد المباركة.
ونسأل الله أن يديم على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها وإيمانها.
* نائب عشيرة آل سمينه قبيلة قيس رجال المع / حسن إبراهيم أحمد

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