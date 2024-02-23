في ذكرى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.. شولتس يدعو إلى جهود دفاعية أكبر في أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس ألمانيا وأوروبا إلى بذل مجهود أكبر عندما يتعلق الأمر بالدفاع، وذلك في بيان بمناسبة الذكرى الثانية للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال شولتس: "روسيا لا تهاجم أوكرانيا فقط، لكنها تدمر أيضاً السلام في أوروبا".
وتابع أنه سيتم دعم أوكرانيا في دفاعها عن النفس "طالما كان ذلك ضرورياً".
وقال شولتس: "ونحن، ألمانيا وأوروبا، نبذل المزيد من الجهد، ويجب أن نبذل ما هو أكثر - لكي نتمكن من الدفاع عن أنفسنا بشكل فعال".
وأكد المستشار الألماني أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو أفضل ضمان للدفاع "على جانبي الأطلسي".
وأشار شولتس إلى الاستثمار المتزايد في الجيش الألماني كدليل على أن ألمانيا تفي بالتزاماتها لحلف الناتو.
وقال شولتس إن ألمانيا تستثمر هذا العام 2% من إجمالي ناتجها الاقتصادي في الجيش لأول مرة خلال عقود، في إشارة إلى هدف الناتو المعلن من فترة طويلة.
وتعهد أن"هذا سيظل هو الوضع في الأعوام والعقود القادمة".
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