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في ذكرى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.. شولتس يدعو إلى جهود دفاعية أكبر في أوروبا

2/23/2024 8:00:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس ألمانيا وأوروبا إلى بذل مجهود أكبر عندما يتعلق الأمر بالدفاع، وذلك في بيان بمناسبة الذكرى الثانية للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال شولتس: "روسيا لا تهاجم أوكرانيا فقط، لكنها تدمر أيضاً السلام في أوروبا".

وتابع أنه سيتم دعم أوكرانيا في دفاعها عن النفس "طالما كان ذلك ضرورياً".

وقال شولتس: "ونحن، ألمانيا وأوروبا، نبذل المزيد من الجهد، ويجب أن نبذل ما هو أكثر - لكي نتمكن من الدفاع عن أنفسنا بشكل فعال".

وأكد المستشار الألماني أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) هو أفضل ضمان للدفاع "على جانبي الأطلسي".

وأشار شولتس إلى الاستثمار المتزايد في الجيش الألماني كدليل على أن ألمانيا تفي بالتزاماتها لحلف الناتو.

وقال شولتس إن ألمانيا تستثمر هذا العام 2% من إجمالي ناتجها الاقتصادي في الجيش لأول مرة خلال عقود، في إشارة إلى هدف الناتو المعلن من فترة طويلة.

وتعهد أن"هذا سيظل هو الوضع في الأعوام والعقود القادمة".

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