في الذكرى الثانية للحرب.. ماكرون: دعم فرنسا لكييف لن يضعف

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أنّ دعم فرنسا لأوكرانيا لن "يضعف" وأنّه لا ينبغي له "التعويل" على "تعب الأوروبيين".

وبمناسبة الذكرى السنويّة الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، كتب ماكرون في رسالة نشرها الإليزيه على منصّة إكس: "عامان من الحرب. أوكرانيا تتعرّض للقصف وهي مجروحة لكنّها لا تزال صامدة. أوكرانيا تُقاتل من أجل نفسها، من أجل مُثُلها، من أجل أوروبا. إنّ التزامنا إلى جانبها لن يضعف".

كما حذّرت الرئاسة الفرنسيّة في بيان عبر منصّة إكس من أنّ "روسيا بزعامة الرئيس بوتين ينبغي ألّا تُعوّل على أيّ تعب لدى الأوروبيين"، مضيفةً أنّ "نتيجة هذه الحرب ستكون حاسمة بالنسبة إلى المصالح والقيم والأمن الأوروبي".

وشدّدت الرئاسة على أنّ "فرنسا تقف إلى جانب أوكرانيا والشعب الأوكراني وستبقى كذلك".





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