3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي خلال 5 جلسات

استحوذت 3 أسهم تضم ((إعمار العقارية)) و((الإمارات دبي الوطني)) و((دبي الإسلامي)) على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي الأسبوع الماضي مع 884.8 مليون درهم، تشكل 50.7 % من إجمالي سيولة السوق البالغة 1.75 مليار درهم، فيما واصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات السوق، بسيولة ناهزت 365.7 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند 4225.90 نقطة أمس، منخفضاً 0.77 % خلال 5 جلسات وخلال الأسبوع، ارتفعت أسهم تكافل الإمارات 39.15 %، وتبريد 4.9 %، واكتتاب القابضة 4 %، والفردوس القابضة 3.7 %، وأملاك للتمويل 3.4 %، ومصرف عجمان 2.7 %، ودبي للمرطبات 2.36 %، وسالك 2.1 %، وإعمار للتطوير 1.8 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 59.5 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بأكثر من 508 ملايين درهم مقابل 448.5 مليون مبيعات.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند 9279.94 نقطة منخفضاً 1.56 % خلال أسبوع وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 1.03 مليار درهم في أسبوع، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 454.4 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية 7.3 مليارات درهم، سيولة خلال الأسبوع منها 5.56 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.74 مليار درهم في دبي، بعد تداول 2.64 مليار سهم، عبر 115.7 ألف صفقة.