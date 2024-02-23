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تريليونا دولار قيمة «إنفيديا»

2/23/2024 8:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بلغت القيمة السوقية لشركة إنفيديا تريليوني دولار، بدعم من الطلب القوي على رقائقها التي جعلت شركة وادي السيليكون رائدة طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وجاء الإنجاز بعد توقعات أخرى بزيادة عائدات الشركة المصممة للرقائق مما أدى إلى رفع قيمتها السوقية 277 مليار دولار الخميس في أكبر مكسب يتحقق في يوم واحد في وول ستريت. وقفزت القيمة السوقية للشركة من تريليون إلى تريليوني دولار في نحو 8 شهور فحسب، في أسرع قفزة بين الشركات الأمريكية.

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