تريليونا دولار قيمة «إنفيديا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت القيمة السوقية لشركة إنفيديا تريليوني دولار، بدعم من الطلب القوي على رقائقها التي جعلت شركة وادي السيليكون رائدة طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وجاء الإنجاز بعد توقعات أخرى بزيادة عائدات الشركة المصممة للرقائق مما أدى إلى رفع قيمتها السوقية 277 مليار دولار الخميس في أكبر مكسب يتحقق في يوم واحد في وول ستريت. وقفزت القيمة السوقية للشركة من تريليون إلى تريليوني دولار في نحو 8 شهور فحسب، في أسرع قفزة بين الشركات الأمريكية.
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