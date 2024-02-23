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تعليقات الفائدة تهبط بالنفط

2/23/2024 8:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد أن قال مسؤول في مجلس الاحتياطي الأمريكي إن تخفيضات أسعار الفائدة يتعين تأجيلها لشهرين إضافيين على الأقل.

وخلال التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 بما يعادل 1.6 % إلى 82.32 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.35 أو 1.7 % إلى 77.26 دولاراً. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل انخفاض أسبوعي بعد مكاسب لأسبوعين.

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