تعليقات الفائدة تهبط بالنفط

(MENAFN
- Al-Bayan)
تراجعت أسعار النفط، أمس، بعد أن قال مسؤول في مجلس الاحتياطي الأمريكي إن تخفيضات أسعار الفائدة يتعين تأجيلها لشهرين إضافيين على الأقل.
وخلال التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 بما يعادل 1.6 % إلى 82.32 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.35 أو 1.7 % إلى 77.26 دولاراً. ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل انخفاض أسبوعي بعد مكاسب لأسبوعين.
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