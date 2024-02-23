شهادتا «آيزو» لـ «مالية عجمان» في نظام الإدارة المتكامل والموارد البشرية

تسلمت دائرة المالية في عجمان، شهادتي ((الآيزو)) في مواصفة النظام الإداري المتكامل، ومواصفة الموارد البشرية، الصادرتين عن المعهد البريطاني للمواصفات والمعايير.

وقال مروان آل علي، مدير عام الدائرة: يشكّل الحصول على الشهادتين المرموقتين خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز جودة وفاعلية عملياتنا الإدارية، وثمرة للجهود التي نبذلها لضمان تطبيق أفضل الممارسات، والتزامنا الراسخ بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة الشاملة في جميع جوانب عملنا، مضيفاً أن الدائرة حرصت على تطبيق نهج شامل لتوحيد وتكامل الإجراءات والمتطلبات الأساسية لتحقيق الامتثال للمواصفات العالمية، وتعزيز فعّالية وكفاءة الأداء المؤسسي على مختلف المستويات الوظيفية، ما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات المتميّزة لجميع المعنيين، ودعم التنمية الشاملة في الإمارة.

ونوّه إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد الأجهزة الإدارية في الدائرة على إجراء التدقيق الداخلي بشكل دوري لأداء أنظمتها وعملياتها، وتحسينها بناءً على أفضل الممارسات الدولية، موجّهاً الشكر والتقدير لأفراد فريق العمل الذي أشرف على المشروع لما أبدوه من مهنية عالية وتفانٍ في تحسين الأداء وتطوير العمليات لمواكبة شتى معايير الاعتماد.