الرئيس البرازيلي يُصرُّ على اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

أصرّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، على اتّهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعيّة" بحقّ الفلسطينيّين في غزّة، بعدما أثار في الآونة الأخيرة أزمة دبلوماسيّة بسبب مُقارنته الهجوم الإسرائيلي ضدّ حركة حماس في القطاع الفلسطيني بـ"المحرقة اليهوديّة".

وقال لولا خلال فعاليّة في ريو دي جانيرو إنّ "ما تفعله دولة إسرائيل ليس حرباً، إنّها إبادة جماعيّة، لأنّها تقتل نساءً وأطفالاً".

وكانت إسرائيل أعلنت الاثنين أنّ لولا "شخص غير مرغوب فيه" بعد إدلائه بتصريحات مماثلة.

وهذا أوّل ردّ فعل للزعيم البرازيلي منذ الجدل الذي أثاره تشبيهه الهجوم الإسرائيلي على غزّة بالمحرقة.

وقد تمسّك لولا بموقفه، مشدداً مراراً على مصطلح "الإبادة الجماعيّة".

وقال لولا: "هذه إبادة جماعيّة. ثمّة آلاف من الأطفال القتلى، وآلاف من المفقودين. ليس الجنود هم الذين يموتون، بل نساء وأطفال في المستشفى. إذا لم تكُن هذه إبادة جماعيّة، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعيّة".