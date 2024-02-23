رحيل المايسترو اللبناني رفيق حبيقة مبدع الألحان الشعبية الخالدة

غيّب الموت أول من أمس في بيروت الفنان رفيق حبيقة، وبرحيله يفتقد لبنان أحد مبدعيه وأعلامه البارزين في حقل الفن والأغنية واللحن، وموسيقاراً ومؤلفاً على آلته الكمان. وأثناء تشييعه قلد الراحل باسم رئيس الجمهورية ((وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذا السعف)) تقديراً لعطاءاته الكبيرة.

قاد رفيق حبيقة فرقاً موسيقية كثيرة وتتلمذ على يديه موسيقيون كثر وكانت له مع الهواة عبر شاشة التلفزيون مسيرة طويلة قادتهم إلى مراتب النجاح، وظلت ملاحظاته لهم وتوجهاته محفورة في عقولهم لأنها عبدت لهم الطريق. كثيرون غنوا له، وكثيرون اغتنوا من فنه وعطائه وصاروا نجوماً في عالم الأغنية اللبنانية والعربية، وتخرجوا من بين أوتار كمانه المذهب في ذلك العصر الذي كان عصراً ذهبياً للأغنية اللبنانية.

لم يقد الرجل فرقة موسيقية كبيرة يذكرها الجيل السابق، إلا بثقافة موسيقية كبيرة، جديرة وعليمة بأسرار الآلات، وذاكرتها، ودائماً بإشراف سيمون أسمر الذي نقل ((استديو الفن)) في ما بعد من ))تلفزيون لبنان(( إلى ))أل. بي. سي((. حيث قدم لنا رفيق حبيقة أصواتا لوليد توفيق وأحمد دوغان وراغب علامة وماجدة الرومي وكثيرين تخرجوا من تحت قوس كمانه الأرهف والأكثر حساسية.

لقد ابى رفيق حبيقة أن ينجرف إلى الموجات الفنية المنحدرة لأنه صاحب مدرسة أصالة ورقي، وإذا غاب عن الشاشات، تفرغ للرسم ليبدع مرة أخرى بعيداً عن الأضواء والأصوات فأودع نتاج رسمه محطة ((تيلي ليميير)) في متحف شاهد على فنه الرفيع وحسه المرهف، كما أعطى للمحطة نفسها ترانيم وألحانا عكست إيمانه العميق ووطنيته الأصيلة.

رفيق حبيقة الذي رافق عاصي الرحباني في آخر سنوات عمره، ودوّن ((النوتات)) التي ابتكرها وهو على فراش المرض يقول في إحدى مقابلاته الصحافية: عاصي هو الإبداع... أما ملهمته فهي السيدة فيروز، وأعتقد أنه من دونها لم يكن عاصي ليبدع كما فعل، لقد جمع عاصي الرحباني كل الصفات التي تخص الملحن العبقري، كان يملك المعرفة والخبرة والدقة في التنفيذ وبعد النظر، لقد كان يعرف مكامن الجمال الحقيقي ولا يستعمل غيره، وهو ظل في حالة بحث دائم عن الأفضل والأجمل ليبدع.

ويضيف حبيقة: لقد عايشت عاصي بعمق لمدة تراوحت بين 4-6 سنوات، وتعرفت على شخصيته الفريدة بعد إصابته في رأسه، حيث فقد النطق. إختارني عاصي، لأكتب مؤلفاته الموسيقية الأخيرة، وكان يطلب مني عزف المقطوعات التي دونتها، حسب فهمي لها، كنت أعيد العزف مرة واثنين وثلاثاً، ليقتنع أخيراً أنها هي الأجمل التي يريدها. وهنا تكمن عظمة عاصي، لأن حبه للعطاء دفعه للاستمرار والمثابرة في الإبداع الموسيقي واختيار الأفضل.

لقد تحدى الألم واستمر في الإبداع رغم فقدانه النطق والحركة والإحساس وكان يقول دائماً: الذي يقصد لا يموت. ميزته الأساسية العمل لفترات طويلة، حتى خلال فترات الراحة. لم تكن يده تتوقف عن تلمس النوتات الموسيقية (بأسلوب العزف على آلة الأوكارديون أو البيانو). وكان منصور الرحباني يسألني دائماً هل أنت من كتب هذه الألحان أم أنها من تأليف أخي عاصي؟.

ويتابع حبيقة قائلاً: اعتمد عاصي أسلوب السهل الممتنع باللغة الموسيقية من الألف إلى الياء، ولم تكن تتوه عنه فاصلة أو نقطة، فقد كان من الموسيقيين الذين قربوا الموسيقى الشرقية إلى الغرب كما قرب الموسيقى الغربية إلى الشرق. لقد عشق صوت فيروز، وأسس المدرسة الرحبانية بإحساسه المرهف وبملهمته التي أضفت بصوتها جمالات مميزة وجواً رقيقاً حالماً. لقد أبدع عاصي أجمل الألحان خلال مرضه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز