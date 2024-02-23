فيديو .. أكبر ثعبان في العالم رأسه «بحجم إنسان» وطوله 7.5 أمتار

عثر فريق من المصوّرين على أكبر ثعبان «أناكوندا» في العالم، بغابة الأمازون المطيرة في الإكوادور، جاء الاكتشاف، في أثناء تصوير «وثائقي» للممثل ويل سميث، ليعزّز اكتشافات مثيرة لحيوانات هذا الكوكب، مثل اكتشاف دولفين يملك إبهاماً عُثر عليه في اليونان.

ووفق صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، اكتُشف الثعبان برأس «بحجم إنسان» بينما كان الفريق، بقيادة البروفسور بريان فراي من جامعة كوينزلاند، في مهمّة لفحص تأثير عمليات التنقيب عن النفط في حيوانات المنطقة.

وكان أحد رجال شعب الغوراني قد تعرّض لعضّة من «أناكوندا» ضخمة، واستناداً إلى آثارها، اتّضح أنّ فكها أكبر بكثير من أي ثعبان آخر، وسط اعتقاد بأنّ طولها يبلغ نحو 7.5 أمتار، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وخلال تصوير «وثائقي» لقناة «ناشيونال جيوغرافيك» بعنوان «من القطب إلى القطب» مع ويل سميث، علم فريق الخبراء أنّ ذكور «الأناكوندا» لديها نسبة أعلى من الرصاص والكادميوم في أجسامها بنسبة 1000 في المائة من الإناث.

وفي الدراسة، أوضح الفريق أنّ «الأناكوندا» الخضراء من الإكوادور أكبر بكثير من تلك في البرازيل، مما دفعهم لتصنيفها إلى نوعين رئيسيَّين، فأُعطي الأكبر اسم «الأناكوندا الخضراء الشمالية»؛ لانتشارها أيضاً في كولومبيا وفنزويلا، وأُطلق على الأصغر اسم «الأناكوندا الخضراء الجنوبية».



يختلف نوعا «الأناكوندا» في الحمض النووي بنسبة نحو 5.5 في المائة، فعلّق البروفسور فراي: «لتوضيح مدلول الفارق، يختلف البشر عن الشمبانزي بنسبة 2 في المائة فقط».