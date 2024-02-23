تقنية ذكية تزيد اكتشاف أورام القولون

تقنية ذكية تزيد اكتشاف أورام القولون
التاريخ
2/23/2024 7:19:04 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت دراسة أجراها المركز الطبي بجامعة رادبود الهولندية، عن أن استخدام جهاز كمبيوتر ذكي مزود بالذكاء الاصطناعي أثناء تنظير القولون يمكن أن يزيد من اكتشاف الأورام الحميدة، وهي مقدمة لسرطان القولون والمستقيم، بنسبة تقارب 40%.
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