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تقنية ذكية تزيد اكتشاف أورام القولون

2/23/2024 7:19:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت دراسة أجراها المركز الطبي بجامعة رادبود الهولندية، عن أن استخدام جهاز كمبيوتر ذكي مزود بالذكاء الاصطناعي أثناء تنظير القولون يمكن أن يزيد من اكتشاف الأورام الحميدة، وهي مقدمة لسرطان القولون والمستقيم، بنسبة تقارب 40%.

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