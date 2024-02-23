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لأول مرة منذ 14 عاماً.. بيونسيه تتصدر قائمة أفضل الأغاني في بريطانيا

2/23/2024 7:19:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدرت نجمة الموسيقى الأمريكية بيونسيه قائمة أفضل أغنية منفردة في بريطانيا لأول مرة منذ 14 عاماً، اليوم الجمعة، بعدما احتلت أغنيتها ‭‭)‬‬تكساس هولدم‭‭(‬‬ المركز الأول في قوائم الأغاني ببريطانيا.

والأغنية هي واحدة من اثنتين أطلقتهما بيونسيه بعد ظهورها المفاجئ في إعلان تجاري لبطولة السوبر بول في وقت سابق من هذا الشهر، قبل دقائق من الإعلان عن ألبومها القادم.

وقالت شركة أوفيشال تشارتس، إن هذه هي المرة السادسة التي تتصدر فيها أغنية منفردة لبيونسيه قائمة الأغاني في بريطانيا والأولى لها منذ 14 عاماً، عندما تصدرت أغنيتها (تليفون) مع ليدي جاجا قوائم الأغاني البريطانية في 2010.

ويأتي هذا النجاح بعد أن دخلت بيونسيه (42 عاماً) التاريخ في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أصبحت أول امرأة من أصل إفريقي تتصدر قائمة بيلبورد لموسيقى الريف في الولايات المتحدة بفضل أغنية (تكساس هولدم) أيضاً.

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