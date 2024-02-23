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«جمعة الماجد» ينظم ورشة في فنون التحرير

2/23/2024 7:19:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، في مقره بدبي، أول من أمس، ورشة تدريبية متخصصة بعنوان فنون التحرير الإعلامي العصري، قدَّمها الصحافي الزميل في ((البيان)) رفعت أبو عساف، وشارك فيها 28 متدرباً ومتدربة، من المشتغلين في حقول العمل الإعلامي بالدولة.

مهارات

وهدفت الورشة إلى الارتقاء بمهارات وإمكانات وقدرات المتدربين، ورفدهم بالمعارف العلمية المنهجية المتخصصة بعلوم التحرير الصحافي العصرية وفنون كتابة محتوى مؤثر شيِّق، يلبي احتياجات أفراد المجتمع ويواكب العصر.

وركزت الورشة على محاور عدة من أبرزها: تعريف الإعلام العصري، وماهيات التغيرات التي طالت مضامينه ووظائفه، ومبادئ وسمات الكتابة الإعلامية الرشيقة المكثفة التي تكفل تحقيق أعلى نسب قراءة ومتابعة عبر الفضاء الرقمي، وأسس التحرير الإعلامي العصري وركائز فنونه، وماهيات الأنواع والفنون الإعلامية الجديدة مثل: الخبر الموسع والتقليدي، والأخبار القصيرة، والأخبار القصصية، والتقرير، والحوار، والتحقيق، والتحليل، والمقال، إضافة إلى بعض الفنون والأساليب المستجدة مثل: التدوينات والأخبار السريعة، والصور والفيديوهات المرفقة بتعليق، والإنفوغرافك، والبودكاست.

وفي ختام فعاليات الورشة كرَّم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الإعلامي رفعت أبو عساف، ثم سلَّم المشاركين شهادات مشاركتهم في الورشة.

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