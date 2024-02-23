«أبوظبي للغة العربية» يُشارك في معرض مسقط للكتاب

يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، في الدورة 28 من معرض مسقط الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة التراث والسياحة من 21 فبراير إلى 2 مارس 2024 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ويُروج المركز من خلال مشاركته لإصداراته في مختلف المجالات، والتي تضم أكثر من 450 عنواناً، منها 50 عنواناً جديداً، صادرة عن مشروع ((كلمة))، ومشروع ((إصدارات)).

ويعمل المركز من خلال هذه المشاركة على استكشاف أفكار ملهمة في مجال صناعة الكتاب، وبحث سبل بناء علاقات تعاون وشراكة مع دور النشر والجهات والهيئات الثقافية المتخصصة المشاركة في المعرض، إلى جانب حرصه على التواصل مع المثقفين والإعلاميين البارزين المشاركين في فعاليات هذا المشهد الثقافي لضمان تعزيز حضور اللغة العربية.

يُذكر أن معرض مسقط الدولي للكتاب 2024 يشهد مشاركة 847 دار نشر من 34 دولة، وينظم أكثر من 250 فعالية ثقافية وأدبية متنوعة، من ضمنها 152 فعالية ثقافية و131 فعالية للطفل والأسرة. كما يشهد تنظيم برنامج للمبادرات المجتمعية في مجالات القراءة، والتأليف والترجمة، والنشر وصناعة الكتاب، والمجالس الأدبية، والمكتبات العامة.