«دبي للإعلام» تعزز نجاحات المفتش فصيح وشعبية الكرتون

أعلنت ((دبي للإعلام))، عن إطلاق حملة ترويجية واسعة لعدد من البرامج التي ستبث على قنواتها التلفزيونية ومنصاتها الرقمية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال زيارة طواقم عملها إلى عدد من المواقع في إمارة دبي، في إطار سعي المؤسسة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، تجسيداً لتوجهاتها بأن تكون الأقرب إلى المشاهد، ما يتناغم مع استراتيجيتها الجديدة الهادفة إلى النهوض بالقطاع الإعلامي وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لصناعة المحتوى.

وسعت ((دبي للإعلام))، إلى ابتكار أفضل الطرق لإيصال رسائلها الإعلامية المختلفة، لضمان نجاح الحملة التي ركزت في مرحلتها الأولى على برنامج المفتش الفصيح ومسلسل شعبية الكرتون اللذين يبثان على شاشة قناة سما دبي والتعريف بمحتوى منصة أوان الرقمية، وذلك من خلال تنظيم زيارات لمجمع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء بدبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والمشاركة في مهرجان بين الغاف الذي نظمته فرجان دبي، المؤسسة الاجتماعية التطوعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، في حديقة مشرف بدبي.

ونجحت الحملة الترويجية في الوصول إلى شريحة واسعة من طلبة مجمع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء بدبي والذين تفاعلوا مع شخصيات شعبية الكرتون، ليؤكد ذلك على المكانة التي يحظى بها المسلسل جماهيرياً، والذي سيطل خلال رمضان المبارك بموسم جديد يحمل بين طياته العديد من التغيرات التي طالت بيوت فريج الشعبية، حيث ستطل بتصاميم جديدة مستلهمة من نماذج بيوت برنامج محمد بن راشد للإسكان، كما تم تطوير شخصيات العمل لتكون أكثر واقعية وقرباً من الأجيال القادمة، لاسيما من حيث طبيعة اللغة المستخدمة في الحوارات، فضلاً عن ذلك يشهد العمل إضافة شخصيات جديدة ومن بينها عائلة الدكتورة حصة وأبنائها شاهين وعوشة، كما يواكب الموسم الجديد من العمل ما يشهده العالم من تطورات، حيث ستشهد حلقاته ظهور ((الروبوت تيتو)) واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومن بينها ((تشات جي بي تي))، وغيرها الكثير.

نسق

وعلى ذات النسق، شهد برنامج المفتش فصيح الذي يقدمه الإعلامي أيوب يوسف، تفاعلاً ملحوظاً من قبل الطلبة وزوار مهرجان ((بين الغاف)) الذين أظهروا مهاراتهم اللغوية في فقرة أسئلة اللغة العربية التي قام يوسف بتوجيهها لهم أثناء زياراته للمواقع المختلفة، حيث أضاء من خلالها على قواعد اللغة العربية عبر استعراضه نماذج عديدة من الأمثلة والجمل والمصطلحات العربية وطرق استخداماتها الصحيحة، وقدمها ضمن قوالب كوميدية مشوقة، بهدف إيصال المعلومة إلى الطلبة بطريقة سلسة تعينهم على فهم اللغة العربية واكتشاف جواهرها وطرق نطقها الصحيحة، ما يبرز أهمية فكرة البرنامج وما يقدمه من محتوى نوعي، كما يعكس جهود ((دبي للإعلام)) ودورها في حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها على الساحة.

وفي إطار جهودها لأن تكون الأقرب إلى المشاهد، خصصت ((دبي للإعلام)) مساحة واسعة للتعريف بمحتوى منصة أوان الرقمية التي تتفرد في مجال تثقيف الأطفال واليافعين سينمائياً ودرامياً، حيث عرضت المنصة لزوار مهرجان ((بين الغاف)) وطلبة مجمع زايد التعليمي، تشكيلة واسعة من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تم اختيارها بعناية لإثراء معارف الأطفال ورفع مستوى الوعي لديهم حول العديد من القضايا المجتمعية المهمة، وتمكينهم من الاطلاع على العديد من التجارب السينمائية والدرامية المحلية والعربية والعالمية.