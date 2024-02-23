«دبي للكتابة» يحتضن لقاء منتسبات برنامجه في الكويت

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال زيارة أجراها لدولة الكويت، منتسبات برنامج دبي الدولي للكتابة ضمن ورشة ((أدب الطفل))، التي اختتمت أخيراً، في استوديو الطاقة الإبداعية بدولة الكويت.
وأثنى بن حويرب خلال اللقاء، الذي حضره كل من المدربة والكاتبة هدى الشوا، وسالم العويس، رئيس برنامج دبي الدولي للكتابة، على الجهود التي بذلتها المنتسبات في كتابة قصص هادفة موجهة للأطفال تلفت انتباههم وتنمي شغفهم بالكتابة والمطالعة.
وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((تنظيم ورش وجلسات برنامج دبي الدولي للكتابة يأتي في سياق استراتيجية المؤسسة لتنمية الكتابة الإبداعية لدى المشاركين، وتعزيز مهاراتهم في مجال الكتابة للأطفال بأسلوب شيق ومبتكر بغية إنتاج أعمال ومؤلفات تجذب اهتمام الأطفال وتُنمي شغفهم تجاه القراءة واكتساب المعرفة)).
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