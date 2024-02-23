«دبي للكتابة» يحتضن لقاء منتسبات برنامجه في الكويت

التقى جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة خلال زيارة أجراها لدولة الكويت، منتسبات برنامج دبي الدولي للكتابة ضمن ورشة ((أدب الطفل))، التي اختتمت أخيراً، في استوديو الطاقة الإبداعية بدولة الكويت.

وأثنى بن حويرب خلال اللقاء، الذي حضره كل من المدربة والكاتبة هدى الشوا، وسالم العويس، رئيس برنامج دبي الدولي للكتابة، على الجهود التي بذلتها المنتسبات في كتابة قصص هادفة موجهة للأطفال تلفت انتباههم وتنمي شغفهم بالكتابة والمطالعة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((تنظيم ورش وجلسات برنامج دبي الدولي للكتابة يأتي في سياق استراتيجية المؤسسة لتنمية الكتابة الإبداعية لدى المشاركين، وتعزيز مهاراتهم في مجال الكتابة للأطفال بأسلوب شيق ومبتكر بغية إنتاج أعمال ومؤلفات تجذب اهتمام الأطفال وتُنمي شغفهم تجاه القراءة واكتساب المعرفة)).