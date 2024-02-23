كأس محمد بن راشد مسك ختام مهرجان القدرة اليوم

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم صراعاً ساخناً اليوم على لقب النسخة 17 لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم في مسك ختام فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ينطلق السباق في الساعة السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة نخبة الفرسان الذين يمثلون أقوى الإسطبلات في الدولة، ويقام برعاية طيران الإمارات وتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ويستقطب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، نخبة الفرسان وأفضل الخيول لما يحمله من مكانة مميزة وكبيرة في الوسط الرياضي عموماً وفي عالم الفروسية وسباقات القدرة والتحمل خصوصاً، كونه من أهم بطولات العالم للقدرة على مستوى المنافسة والتنظيم، لاسيما وأنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعم رياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية: ظل مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، أحد أكبر فعاليات روزنامة القدرة حول العالم، يعتبر مناسبة غالية للاحتفاء بالدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة الفروسية وسباقات القدرة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الحدث يشكل أهمية كبرى في الوسط الرياضي نظراً للإسهامات الكبيرة والدور البارز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تطوير رياضة القدرة والتحمل وإحداث نقلة نوعية فيها.

وتوجه الشيخ راشد بن دلموك بأسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الدعم اللامحدود والمتواصل لرياضة القدرة، مشيداً بفرق العمل التي كثفت جهودها طوال فترة المهرجان لإخراج الحدث في صورة رائعة تليق باسمه ومكانته امتداداً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما تقدم الشيخ راشد بن دلموك بالشكر إلى طيران الإمارات راعي كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كلم في ختام المهرجان، مشيداً بالتزام الناقلة الوطنية بدعمها للفروسية وسباقات القدرة.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة هو طموح الجميع واستعدت جميع الإسطبلات بصورة جيدة ومن المتوقع أن نشهد سباقاً مثيراً قد يمتد حتى الأمتار الأخيرة، مشيراً إلى أن التصنيف العالي للسباق إضافة إلى مسافته الطويلة ((160 كلم)) تتطلب جودة عالية من الخيول.

وتدافع إسطبلات ((MRM)) عن اللقب الذي حققته في النسخة الماضية بواسطة الفارس سيف المزروعي على صهوة الجواد ((ماجيك غلين تورك)).

وأعلن نادي دبي للفروسية عن جوائز الفائزين، حتى المركز 70، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 200 ألف درهم والكأس الغالية، وينال صاحب المركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 12 ألف درهم، والخامس 100 ألف درهم، والسادس 90 ألف درهم، والسابع 80 ألف درهم، والثامن 70 ألف درهم، والتاسع 60 ألف درهم، والعاشر 50 ألف درهم، ويحصل أصحاب المراكز من الحادي عشر حتى السبعين على 40 ألف درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز