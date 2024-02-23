1100 مشارك في «دبي المفتوحة للسباحة»

شارك أكثر من 1100 سباح وسباحة من 23 دولة من مختلف قارات العالم في منافسات بطولة دبي المفتوحة للسباحة، التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجمع حمدان الرياضي في دبي، واستمرت على مدار ثلاثة أيام شهدت خلالها منافسات قوية بين السباحين من مختلف الفئات العمرية.

وتضمنت منافسات البطولة سباقات 50، و100، و200 متر، لجميع أنواع السباحة الصدر والظهر والحرة وغيرها، كما أقيمت منافسات 200، و400 متر لفئة الفردي المتنوع، وسباقات 400، و800، و1500 متر للسباحة الحرة.

ومثل المشاركون 77 فريقاً وأكاديمية من مختلف دول العالم من أبرزها: أذربيجان، الكونغو، مصر، إيران، الأردن، كوريا، الكويت، لبنان، موريشيوس، نيروبي، هولندا، سلطنة عمان، قطر، رومانيا، روسيا، رواندا، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دولة الإمارات.

وتم توزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين والفائزات.

ويعد مجمع حمدان الرياضي بدبي، واحداً من أهم المنشآت الرياضية الكبرى بالدولة، حيث تم تشييده وفقاً لأحدث المواصفات العالمية في 2010، بحيث يعد تحفة معمارية رائعة، حظيت بإشادة الكثير من الاتحادات والوفود الدولية، وهو أكبر مركز للرياضات المائية في العالم، حيث يقام على مساحة (56.031 م2)، والأكثر تقدماً في العالم من الناحية التقنية، إذ يضم حوضاً للسباحة بطول 50م، مسبح غطس 25م، ومسبح إحماء وتدريب 50م، مطابقَين للمعايير الأولمبية، ويمكن تحويلهما إلى منصّة للمنافسات الرياضية، كالكاراتيه، وكرة السلة، وغيرها، وتم تصميم مقاعد الصالة الرئيسة على شكل حدوة حصان، تتسع لنحو 15.000 متفرج.

وأصبح مجمع حمدان الرياضي، وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات وجميع الرياضات لإقامة معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، حيث يستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز