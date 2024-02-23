«دبي لألعاب الشركات» تنطلق اليوم

تنطلق في الساعة 8:00 صباح اليوم منافسات دورة دبي الرياضية لألعاب الشركات التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتنظمها شركة هاي فايف للفعاليات في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة أكثر من 7000 مشارك من الرجال والسيدات من منتسبي 55 شركة مختلفة في دبي، وتستمر على مدار يومين.

ويتنافس المشاركون في 37 لعبة رياضية متنوعة من أبرزها كرة السلة، وكرة القدم، والكرة الطائرة، والتنس، والتجديف بقارب التنين، والكريكت، والغولف، والبادل، والكارتينغ، والدراجات الهوائية، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، وشد الحبل، والسباحة، وغيرها. ويشارك 68 فريقاً من الرجال والسيدات في بطولة كرة القدم يتنافسون في 116 مباراة، كما يشارك 48 فريقاً في بطولة كرة السلة، إلى جانب مشاركة أكثر من 360 لاعباً ولاعبة في بطولة البادل.

وتشارك العديد من الشركات بمختلف أحجامها في جميع ألعاب الدورة من أبرزها شركة غوغل، وفيزا، وديلويت، وديلتا بارتنرز، وأمريكانا، وأرادَ، وبين، ومجموعة شلهوب، ومؤسسة نخيل، وغيرها الكثير من الشركات، وسيتمكن منتسبو الشركات من اصطحاب عائلاتهم في المنافسات حيث تم إعداد منطقة خاصة بالأطفال والعائلات التي تتضمن العديد من الألعاب الترفيهية.

وقال باهي الرفاعي رئيس اللجنة المنظمة للدورة: ((يسعدنا استمرار التعاون مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم هذا الحدث الرائع الذي يشهد تطورًا كبيرًا وتزداد فيه أعداد المشاركين في كل عام، ونحرص دائمًا على الالتزام بتعزيز المشهد الرياضي للشركات في دبي النابضة بالنشاط والحيوية)).

وأضاف: ((تسير دورة دبي لألعاب الشركات على مر السنين جنبًا إلى جنب مع سعي الشركات لتعزيز الصحة والعافية لموظفيهم، ويساهم هذا الحدث في تعزيز روح الفريق الواحد بين المهنيين والمديرين التنفيذيين الذين يمكنهم التنافس جنبًا إلى جنب والتواصل بينهم في بيئة ممتعة)).

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