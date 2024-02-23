بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق اليوم

تتجه أنظار عشاق ومحبي الفنون القتالية المختلطة اليوم إلى الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في العين، حيث تنطلق فعاليات بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين بمشاركة واسعة للاعبين واللاعبات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. وتمثل البطولة أولى منافسات رياضة الفنون القتالية المختلطة ضمن أجندة الموسم الجديد لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة الحافل بالبطولات. وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من 18 دولة، ما يضمن نزالات حافلة بالتشويق والعروض القوية واستعراضاً استثنائياً لمهارات الجيل الجديد من الأبطال. وتقام المنافسات ضمن 33 فئة عمرية ووزنية مختلفة ويتألف كل نزال من 3 جولات مدة كل منها دقيقتين.

وقال محمد الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: ((يسرنا إطلاق أولى بطولات الموسم الجديد وإثراء قائمة فعاليات رياضة الفنون القتالية المختلطة المميزة في الدولة خاصةً في ظل الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، ما يعكس نجاح الخطط والاستراتيجيات التي يرسمها الاتحاد على صعيد نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف المراحل السنية. لافتاً إلى أن رؤية الاتحاد ترتكز على توفير منصة رائدة تحفز اللاعبين وتدعمهم في إطلاق قدراتهم وتحقيق الإنجازات)).

وأضاف: ((تزداد أهمية هذه البطولة في ضوء الإعداد لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أغسطس المقبل، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للعام الثالث على التوالي، خصوصاً أن مثل هذه الفعاليات تتيح أمام اللاعبين فرصة اختبار مهاراتهم والاستعداد للمشاركة في البطولات العالمية الكبرى وحصد الميداليات ورفع راية الدولة في مختلف المحافل)).

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