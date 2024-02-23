«الكيك بوكسينغ للمحترفين» تشهد 15 نزالاً

تنطلق اليوم بطولة الكيك بوكسينغ للمحترفين في ((مبادلة دوم، نادي الجزيرة)) بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينغ (الواكو برو) وسط مشاركة 30 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة من فئات وأوزان مختلفة في انطلاقة أجندة الموسم العالمي لبطولات الاحتراف الذي ينطلق من العاصمة أبوظبي.

وتشهد البطولة 15 نزالاً مثيراً، يتقدمهم البرتغالي أندريا سانتوس عندما يلاقي الإسباني خيزر نواز في مهمة رحلة الدفاع عن لقب حزام العالم في فئة (الويلتر) الخفيف المتوسط للمرة الرابعة على التوالي، كما تضم قائمة المواجهات نزالاً استثنائياً مرتقباً لبطل الإمارات إلياس حبيب علي في مواجهة البرازيلي جاستافو جونز ضمن فئة (سوبر ميدل) المتوسط الثقيل.

واكتملت أمس مراحل الفحص الطبي والميزان لكافة المشاركين، كما عقد اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ مؤتمراً صحفياً حضره علي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وكارلوس رامجنالي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ، كما حضره البرتغالي أندريا سانتوس، والإسباني خيزر نواز وبطل الإمارات إلياس حبيب علي ونظيره في البطولة البرازيلي غاستافو جونز، حيث تحدثا خلاله عن استعداداتهما للمواجهات وأهدافهما وتطلعاتهما.

ورحب علي خوري خلال المؤتمر الصحافي بالوفود العالمية ونخبة المحترفين المشاركين، وأضاف: يولي اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ برئاسة عبدالله سعيد النيادي، أهمية كبيرة لمواصلة خططه الطموحة والداعمة لنشر ثقافة اللعبة ودعم برامج تطورها وتوسعها عبر تنظيم العديد من البطولات المحلية والدولية للمحترفين، تأكيداً على مكانة اللعبة وقاعدتها المميزة في مجتمع الإمارات.

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