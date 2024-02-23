الإمارات يستضيف الوصل وقمة بين الجزيرة والنصر اليوم

تنطلق اليوم مباريات الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بأربع لقاءات في ضربة البداية للجولة 14،ويلتقي الجزيرة والنصر في الثامنة مساءً باستاد محمد بن زايد،في قمة خاصة ويلعب في التوقيت نفسه الشارقة مع اتحاد كلباء باستاد الشارقة، فيما يلعب في الخامسة و30 دقيقة حتا مع خورفكان في لقاء الجريحين باستاد حمدان بن راشد آل مكتوم، والإمارات مع الوصل باستاد الإمارات.

الجزيرة × النصر

ينشد كل من الجزيرة والنصر تحسين مركزهما في جدول الترتيب وتصحيح المسار، ويملك الجزيرة ((20 نقطة)) وله مباراة مؤجلة من الجولة الـ13، والنصر ((15 نقطة)). ويعتبر اللقاء هو الأول للجزيرة تحت قيادة مدربه الروماني ميريل رادوي في الدوري،ويسعى الجزيرة لتصحيح أوضاعه والتقدم نحو الصدارة، بينما يتطلع النصر إلى تعويض خسارته في الديربي من الوصل والعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري بعد فوزه على خورفكان في الكأس الغالية.

وأكد ميريل رادوي ، احترامه لمنافسه، ذاكراً أن النصر تحسن كثيراً بعد أن تولى شرودر مهمة القيادة الفنية وأصبح أكثر تنظيماً، مؤكداً أن لاعبيه مطالبون بالتركيز من أجل تحقيق التفوق، وأشار رادوي إلى جاهزية جميع عناصره باستثناء عبدالله رمضان وعبدالله العطاس. وشدد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، على صعوبة مواجهة الجزيرة ووصفه بالخصم القوي لما يمتلكه من لاعبين جيدين يقدمون مباريات رائعة بقيادة علي مبخوت، وقال: سنبذل قصارى جهدنا للفوز.

وأشار إلى أن البرتغالي يوري يقدم مستويات جيدة ويخدم الفريق على المستوى التكتيكي.

الإمارات × الوصل

يستقبل الإمارات ضيفه الوصل في مواجهة يسعى خلالها الوصل ((33 نقطة)) للمحافظة على صدارته، فيما يأمل ((الصقور)) لرد الاعتبار من الخسارة التي تعرض لها أمام ((الإمبراطور)) الأسبوع الماضي 1-7 في دور 16 من الكأس الغالية، ويأمل معانقة الفوز الأول بعد 8 هزائم متتالية، إضافة إلى أنها المباراة الأولى لـ((الصقور)) على ملعبه في العام الجديد بعد غياب أكثر من 70 يوماً، ويحتل الفريق المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ويتطلع الشارقة في لقائه مع اتحاد كلباء إلى نتيجة إيجابية يستعيد بها نغمة الفوز، ويحتل الفريق المركز الرابع بالدوري برصيد 23 نقطة،وشهدت مباراة الفريقين في الدور الأول فوز الشارقة بصعوبة 4-3 .

ويغيب عن الشارقة عدد من الأساسيين مثل لوان بيريرا وشاهين عبدالرحمن وماجد حسن ومحمد عبدالباسط، ومن المتوقع الدفع بالمحترف الكوري يو مين تشو منذ البداية وهو إحدى الأوراق المهمة بالفريق نظراً لإجادته اللعب في قلب الدفاع وفي مركز لاعب الوسط المدافع.

ويلعب كلباء ((13 نقطة)) بمعنويات فوزه على دبا الفجيرة في الكأس الغالية، ويطمح لمواصلة التفوق على الشارقة هذا الموسم بعد الفوز عليه ذهاباً وإياباً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ويفتقد الفريق جهود الإيطالي بيسا لحصوله على البطاقة الحمراء إلى جانب جوستافو للإصابة.

حتا × خورفكان

وتحمل مواجهة حتا ((5 نقاط)) وضيفه خورفكان ((14 نقطة)) أهمية كبيرة للفريقين، وتعد لقاء مصالحة الجماهير، ويخوض ((الإعصار)) اللقاء بوجوه جديدة بعد التعاقد مع عبدالله كاظم والمدافع راشد عباس وإعادة قيد البرازيلي جابرييلزينيو)) وضم النيجيري المقيم جودنيوس إجبوكوي، ومواطنيه شيسوم إغبوشولام سيزار مانزوكي،وفي المقابل يفتقد خورفكان جهود الثنائي عمر سعيد وأحمد عادل بسبب البطاقات الحمراء.

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