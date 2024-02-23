بيلاروسيا تتحدى إيطاليا.. والبرازيل تواجه إيران في نصف نهائي «مونديال الشاطئية» الليلة

التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مع كوزو تاشيما، رئيس الاتحاد الياباني، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يحضر مع منتخب بلاده المشارك في مونديال الشاطئية، وتم خلال اللقاء الاتفاق على تجديد اتفاقية التعاون بين الاتحادين، في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة المقبلة.

وتناول الطرفان العلاقات الطيبة التي تربط الاتحادين الإماراتي والياباني، كما ناقشا التطور الذي تشهده منتخبات شرق آسيا.

من ناحية أخرى، تقام اليوم مباراتا نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دبي حالياً على ملعب حي دبي للتصميم.

ويلتقي في السادسة مساءً منتخبا البرازيل بطل العالم 5 مرات وإيران، فيما يتحدى منتخب بيلاروسيا الذي يبلغ المربع الذهبي للمرة الأولى، نظيره الإيطالي بطل أوروبا في السابعة والنصف مساءً.

وتأهل منتخب البرازيل الذي يخوض نصف النهائي للمرة التاسعة في تاريخه بتغلبه على منتخب اليابان 8 - 4، فيما تأهلت إيران على حساب منتخبنا الوطني بنتيجة 2 - 1، وحقق منتخب بيلاروسيا مفاجأة كبيرة بتأهله إلى نصف النهائي بإقصاء نظيره منتخب البرتغال أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، وفوزه عليه 4 - 3 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3 - 3، أما منتخب إيطاليا الذي يخوض نصف النهائي للمرة الخامسة، تأهل على حساب نظيره الإيطالي بفوزه عليه 5 - 2 وأكد توماسو فاتزيني، مدرب منتخب إيطاليا، أن طموحات منتخب بلاده بلا حدود في كأس العالم ((دبي 2024))، وأن الوصول إلى المباراة النهائية هدف رئيسي لتأكيد الصحوة التي حققتها كرة القدم الشاطئية في إيطاليا في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد التتويج بكأس أوروبا في العام الماضي، وقال: نتائجنا لم تكن جيدة في المباراة الودية لكن أظهرنا تطوراً كبيراً في البطولة الحالية واستعدنا مستوياتنا السابقة، وأعتقد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا وهو الوصول إلى نهائي كأس العالم.

وسبق أن تأهل المنتخب الإيطالي مرتين إلى المباراة النهائية، الأولى في مونديال 2008 في مدينة مرسيليا الفرنسية عندما خسر اللقب أمام البرازيل، وفي المرة الثانية في مونديال 2019 في باراغواي وخسر اللقب أمام البرتغال.

وأكد أنتولي ريابكو لاعب منتخب بيلاروسيا، أن فريقه يسعى لكتابة التاريخ والتأهل للمرة الأولى إلى نهائي كأس العالم، مشيراً إلى أنه يضم مجموعة من اللاعبين المقاتلين الذين لا يستسلمون في الملعب، وأن فرص منتخب بيلاروسيا قوية لتحقيق الإنجاز بعد التأهل التاريخي على حساب البرتغال بطل العالم مرتين.

اعتذار

من جهته، أعرب وليد محمد كابتن ((الأبيض))، عن حزنه لتوديع البطولة وعدم التأهل إلى نصف النهائي، وقدم اعتذاره لجمهور الإمارات، وقال في تصريح لموقع ((فيفا)): كنا نتمنى أن نسعد الجماهير التي لم تقصر معنا، ومباراتنا مع إيران كانت متقاربة، وكان التوفيق حليفهم في كرة واحدة، ولكن المباراة كانت متكافئة.

وأضاف: نمتلك فريقاً لديه الإمكانيات ولديه كل شيء، وكان طموحنا أكبر من الوصول لربع النهائي، نعتذر للجماهير التي دعمتنا بكل قوة، قدمنا كل ما لدينا ولكن لم يكن التوفيق حليفنا.

وتابع: نستطيع منافسة أفضل المنتخبات على مستوى العالم، نحن أقوى خط دفاع في البطولة تقريباً، إذ تلقينا خمسة أهداف فقط ، نلعب كفريق واحد سواء في الهجوم أو الدفاع، ونأمل أن يكون القادم أفضل.

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