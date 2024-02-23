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أسامة الشعفار: «آسيوية المضمار» فرصة أخيرة للتأهل إلى الأولمبياد

2/23/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

غادر أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية إلى الهند لحضور ((بطولة آسيا 2024 للمضمار))، التي تستضيفها نيودلهي، بمشاركة أكثر من 500 دراج يمثلون 18 منتخباً آسيوياً.

وأكد أسامة الشعفار أن ((بطولة آسيا 2024 للمضمار)) تكتسب أهمية خاصة، حيث تعتبر البطولة القارية الأخيرة قبل أولمبياد باريس 2024، وستلعب النقاط التي يكتسبها الدراجون دوراً مؤثراً في تحديد ترتيبهم النهائي الذي سيحسم بطاقات التأهل الأولمبي، وقال: تمثل النسخة 43 من بطولة آسيا للمضمار نقطة تحول مهمة لرياضة الدراجات في آسيا، ونحن واثقون من أن الحدث سيوفر منصة مثيرة للدراجين للتنافس على أعلى مستوى وليكونوا مصدر إلهام للجيل القادم.

وأضاف: سعداء بالتعاون المتميز بين الاتحاد الآسيوي للعبة والهند في استضافة البطولة ونعبر عن امتناننا العميق للمنظمين ونتطلع إلى مشاهدة منافسات مثيرة تعكس تطور رياضة الدراجات في آسيا.

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