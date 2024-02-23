شباب الأهلي يواجه الجزيرة وبني ياس مع الوصل في «بلاي أوف» الطائرة اليوم

تنطلق في السابعة من مساء اليوم مباريات الذهاب لدورة ((بلاي أوف)) الدوري العام للكرة الطائرة للرجال ، ويلتقي شباب الأهلي مع ضيفه الجزيرة، وبني ياس مع ضيفه الوصل.

وأنهى شباب الأهلي، مشواره في مرحلتي الدوري في الصدارة بتحقيق 11 انتصاراً وحصد 31 نقطة، وتلاه بني ياس في المركز الثاني بتحقيق 10 انتصارات وحصد 29 نقطة، والوصل في المركز الثالث بتحقيق 8 انتصارات و19 نقطة، والجزيرة في المركز الرابع بتحقيق 7 انتصارات و24 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراتي إياب دورة ((البلاي أوف)) تقامان الأربعاء المقبل، في ضيافة ناديي الجزيرة والوصل، وفي حالة تبادل طرفي أي مباراة الفوز في الذهاب والإياب، ستكون هناك مواجهة فاصلة يوم 2 مارس المقبل، مع العلم أن مباراتي الدور النهائي على الدرع تقامان يومي 6 و9 من الشهر نفسه.

كما تقام اليوم، مباراتي ذهاب تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، ويلتقي النصر مع عجمان والعين مع حتا، وتقام مباراتي الإياب الأربعاء المقبل.

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