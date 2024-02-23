بترو أتليتيكو يتعادل مع الهلال وأسيك ميموزا يتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

اقترب بترو أتليتيكو الأنجولي من التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تعادل سلبياً مع الهلال السوداني، الجمعة، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من مباريات المجموعة الثالثة، بينما تأهل بالفعل أسيك ميموزا من ساحل العاج عن المجموعة الثانية بتعادله دون أهداف مع سيمبا التنزاني.

وأقيمت المباراة، التي كان من المفترض أن يستضيفها الهلال، في ليبيا على ملعب "شهداء بنينا".

ورفع بترو أتليتيكو رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط أمام الهلال صاحب المركز الثاني.

ويحتل الترجي التونسي المركز الثالث برصيد خمس نقاط ويليه النجم الساحلي برصيد أربع نقاط، وذلك قبل المباراة المقررة بينهما السبت.

وتشهد الجولة السادسة الأخيرة لقاء الترجي مع الهلال وبترو أتلتيكو مع النجم الساحلي.

وفي المجموعة الثانية، تعادل أسيك ميموزا مع سيمبا سلبيا ليرفع أسيك رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام سيمبا.

ويتفوق أسيك بسبع نقاط على جوانينج جالاكسي البوتسواني صاحب المركز الثالث بينما يحتل الوداد المغربي المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.

ويلتقي جوانينج مع الوداد، السبت، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

بينما تشهد الجولة السادسة الأخيرة لقاء سيمبا مع جوانينج والوداد مع أسيك ميموزا.



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