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ليفركوزن يهزم ماينتس 2-1 ويوسع الفارق في الصدارة ويسجل رقما قياسيا

2/23/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تغلب باير ليفركوزن على ماينتس 2-1، الجمعة، ليتقدم بفارق 11 نقطة على أقرب مطارديه على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويحقق رقماً قياسياً لناد في دوري الأضواء الألماني بعد 33 مباراة على التوالي دون هزيمة في جميع المسابقات.

تقدم متصدر الدوري الألماني بتسديدة مذهلة من جرانيت تشاكا من 20 متراً في الدقيقة الثالثة لكن هذا التقدم لم يدم طويلا إذ تعادل ماينتس بعد خمس دقائق فقط عبر دومينيك كور بضربة رأس.

واستحوذ ليفركوزن على الكرة لكن روبن زينتنر حارس ماينتس تصدى لسلسلة من الفرص في الشوط الأول ليبقي على الفريق الزائر في المباراة قبل أن يترك تسديدة ضعيفة من روبرت أندريتش في الدقيقة 68 تفلت من بين يديه ليستعيد أصحاب الأرض التقدم.

وأكمل ماينتس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جيسيك نجانكام بسبب خطأ على تشاكا.

ويملك فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي حطم سلسلة بايرن ميونيخ السابقة الخالية من الهزائم في 32 مباراة، الآن 61 نقطة بينما يلعب بايرن صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة مع رازن بال شبورت لايبزيج غدا السبت.

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