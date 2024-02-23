بطولة إسبانيا.. فياريال يعمّق جراح سوسييداد

(MENAFN
- Al-Bayan)
عمّق فياريال جراح مضيفه ريال سوسييداد وتغلب عليه بنتيجة 3-1 في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة.
وهذه الخسارة الثانية توالياً لسوسييداد في الدوري والمباراة الرابعة من دون فوز، ليصبح مركزه السادس (40 نقطة) مهدّداً، حيث يتخلف عنه ريال بيتيس السابع بنقطة واحدة ولديه مباراة أقل.
وكان سوسييداد سقط أيضاً في منتصف الأسبوع أمام باريس سان جرمان الفرنسي على ملعب بارك دي برانس بنتيجة 0-2 ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
من جهته، تقدم فياريال الى المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.
وسجّل أهداف فياريال سانتي كوميسانا (17 و47) والنروجي ألكسندر سورلوث (90+5) فيما سجّل لسوسييداد ميكيل ميرينو (86).
وتقام السبت، ثلاث مباريات، حيث يستضيف برشلونة نظيره خيتافي، والافيس ريال مايوركا، وألميريا أتلتيكو مدرديد.
ويلعب، الأحد، قادش مع سلتا فيغو وريال بيتيس مع أتلتيك بلباو ولاس بالماس مع أوساسونا وريال مدريد مع إشبيلية على أن تختتم المرحلة الاثنين بلقاء جيرونا ورايو فايكانو.
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