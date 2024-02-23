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بطولة إسبانيا.. فياريال يعمّق جراح سوسييداد

2/23/2024 7:19:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عمّق فياريال جراح مضيفه ريال سوسييداد وتغلب عليه بنتيجة 3-1 في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة.

وهذه الخسارة الثانية توالياً لسوسييداد في الدوري والمباراة الرابعة من دون فوز، ليصبح مركزه السادس (40 نقطة) مهدّداً، حيث يتخلف عنه ريال بيتيس السابع بنقطة واحدة ولديه مباراة أقل.

وكان سوسييداد سقط أيضاً في منتصف الأسبوع أمام باريس سان جرمان الفرنسي على ملعب بارك دي برانس بنتيجة 0-2 ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

من جهته، تقدم فياريال الى المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

وسجّل أهداف فياريال سانتي كوميسانا (17 و47) والنروجي ألكسندر سورلوث (90+5) فيما سجّل لسوسييداد ميكيل ميرينو (86).

وتقام السبت، ثلاث مباريات، حيث يستضيف برشلونة نظيره خيتافي، والافيس ريال مايوركا، وألميريا أتلتيكو مدرديد.

ويلعب، الأحد، قادش مع سلتا فيغو وريال بيتيس مع أتلتيك بلباو ولاس بالماس مع أوساسونا وريال مدريد مع إشبيلية على أن تختتم المرحلة الاثنين بلقاء جيرونا ورايو فايكانو.

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