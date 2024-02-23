تشابي مدرب برشلونة لم يفقد الأمل في الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية تواليا

قال تشابي هرنانديز، مدرب برشلونة،

قبل مواجهة خيتافي، السبت، إن حامل اللقب لن يسمح لجدول مبارياته المزدحم بأن يعرقل محاولته الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني للمرة الثانية توالياً، رغم أنه يحتل المركز الثالث في الترتيب.

وتضاءلت آمال برشلونة في الاحتفاظ بلقب الدوري في الأسابيع الأخيرة، إذ يتأخر بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وقال تشابي إن الوقت قد حان لفريقه للرد على المشككين رغم حصوله على القليل من الراحة بعد التعادل 1-1 مع نابولي يوم الأربعاء، في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وبوسع العملاق الكاتلوني أن يصعد مؤقتاً إلى المركز الثاني حال فوزه غداً السبت، ليتقدم بنقطة واحدة على جيرونا الحصان الأسود للبطولة والذي يستضيف رايو فايكانو يوم الاثنين.

وقال تشابي للصحفيين: "كان من الأفضل إقامة المباراة يوم الأحد أو الاثنين. لكننا سنخوض المباراة ولن نختلق الأعذار. سنقاتل ونحاول الفوز.

"حتى نتمكن من تحقيق ذلك حسابياً، سنقاتل. سنسعى للفوز خاصة على ملعبنا. لن نفرط في لقب الدوري رغم صعوبة المهمة".

وقال قائد برشلونة السابق إن مستوى فريقه تحسن منذ أن أعلن الشهر الماضي أنه سيترك منصبه في نهاية الموسم وهو ما يشعر أنه القرار الصحيح.

وقال المدرب الإسباني البالغ عمره 44 عاماً: "أعتقد أن قرار (الرحيل) كان ضرورياً. النادي والفريق بحاجة إلى تغيير.. أستطيع أن أرى أن الفريق قد تحسن. اللاعبون يقطعون خطوات إلى الأمام ونحن أكثر قدرة على المنافسة. لقد كان القرار الصحيح".

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