أقنعه.. وتوكل!

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، فمنذ تحول الهاتف المتحرك إلى جزء أساسي في حياة الناس وعاداتهم اليومية، والدعوات والمحاولات لم تتوقف للحد من استخدام الهواتف وبشكل مفرط وصل حد الإدمان، خاصة بعد الدراسات الطبية والسلوكية التي أكدت أن استخدام الهواتف الذكية له علاقة أكيدة بشيوع السمنة بين الأطفال والشباب، وبآلام الرقبة وضعف الحركة وانعدام التواصل الطبيعي واللجوء للوحدة والعزلة، اكتفاء بالهاتف وما يوفره من خيارات وعلاقات وهمية!

الأمر لا علاقة له بنطاق جغرافي محدد، ولا بثقافة أو بلد أو مستوى مادي وثقافي، ولا بشريحة عمرية دون أخرى، فالكل في إدمان الهاتف متساوون، وإن كان المراهقون أكثر إدماناً والتصاقاً بالهاتف لأسباب مختلفة، لذلك فعندما طالبت السلطات المحلية في مدينة سين بورت، الواقعة جنوب العاصمة الفرنسية باريس، بحظر الهواتف الذكية في الأماكن العامة، عبر المراهقون وصغار السن عن شكوكهم حول جدوى هذه المطالبة، أو إمكانية تأثيرها على عاداتهم الاجتماعية، لصالح التواصل المباشر أو التخلي عن الاعتماد على الهواتف والارتباط بها!

لم يطالب الكبار والمعارضون لاستخدام الهواتف بحظرها نهائياً، ولكنهم أرادوا تقنين استخدامها في بعض الأماكن العامة كالمقاهي والمطاعم والتجمعات واللقاءات الاجتماعية والعائلية وفي المراكز التجارية، وذلك لإتاحة المجال نحو لقاءات وجلسات وأحاديث بعيدة عن تشويش الاتصالات ورنين الهواتف والانشغال بها، وهي مطالبة تبدو للكبار والآباء منطقية وضرورية، إلا أن الأمر ليس كذلك للصغار والمراهقين، لأنك متى أخذت منهم شيئاً وجب عليك دوماً أن توفر لهم البديل المقنع!

فما هي الخيارات البديلة للهاتف بالنسبة للشباب الذين أصبحوا يعتمدون عليها في علاقاتهم، وتوفير المعلومات، والوصول السلس إلى مصادر الألعاب والترفيه وأفلام السينما وغيرها؟ هنا سيكون على المطالبين بحظر الهاتف أن يقنعوا الصغار بمطلبهم أولاً، ومن ثم أن يقدموا لهم بديلاً قوياً ومعادلاً للهاتف من حيث الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والرياضية، حيث لم يعد مقنعاً اليوم أن تقول للصغير إن ماما أو بابا والمجتمع والمنطق يريدون ذلك، لأنه سريعاً ما سيجيبك كمن يدافع عن حق يتعرض للاعتداء: ولكنني لا أريد.