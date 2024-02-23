Saturday, 24 February 2024 05:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أقنعه.. وتوكل!

2/23/2024 7:19:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، فمنذ تحول الهاتف المتحرك إلى جزء أساسي في حياة الناس وعاداتهم اليومية، والدعوات والمحاولات لم تتوقف للحد من استخدام الهواتف وبشكل مفرط وصل حد الإدمان، خاصة بعد الدراسات الطبية والسلوكية التي أكدت أن استخدام الهواتف الذكية له علاقة أكيدة بشيوع السمنة بين الأطفال والشباب، وبآلام الرقبة وضعف الحركة وانعدام التواصل الطبيعي واللجوء للوحدة والعزلة، اكتفاء بالهاتف وما يوفره من خيارات وعلاقات وهمية!

الأمر لا علاقة له بنطاق جغرافي محدد، ولا بثقافة أو بلد أو مستوى مادي وثقافي، ولا بشريحة عمرية دون أخرى، فالكل في إدمان الهاتف متساوون، وإن كان المراهقون أكثر إدماناً والتصاقاً بالهاتف لأسباب مختلفة، لذلك فعندما طالبت السلطات المحلية في مدينة سين بورت، الواقعة جنوب العاصمة الفرنسية باريس، بحظر الهواتف الذكية في الأماكن العامة، عبر المراهقون وصغار السن عن شكوكهم حول جدوى هذه المطالبة، أو إمكانية تأثيرها على عاداتهم الاجتماعية، لصالح التواصل المباشر أو التخلي عن الاعتماد على الهواتف والارتباط بها!

لم يطالب الكبار والمعارضون لاستخدام الهواتف بحظرها نهائياً، ولكنهم أرادوا تقنين استخدامها في بعض الأماكن العامة كالمقاهي والمطاعم والتجمعات واللقاءات الاجتماعية والعائلية وفي المراكز التجارية، وذلك لإتاحة المجال نحو لقاءات وجلسات وأحاديث بعيدة عن تشويش الاتصالات ورنين الهواتف والانشغال بها، وهي مطالبة تبدو للكبار والآباء منطقية وضرورية، إلا أن الأمر ليس كذلك للصغار والمراهقين، لأنك متى أخذت منهم شيئاً وجب عليك دوماً أن توفر لهم البديل المقنع!

فما هي الخيارات البديلة للهاتف بالنسبة للشباب الذين أصبحوا يعتمدون عليها في علاقاتهم، وتوفير المعلومات، والوصول السلس إلى مصادر الألعاب والترفيه وأفلام السينما وغيرها؟ هنا سيكون على المطالبين بحظر الهاتف أن يقنعوا الصغار بمطلبهم أولاً، ومن ثم أن يقدموا لهم بديلاً قوياً ومعادلاً للهاتف من حيث الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والرياضية، حيث لم يعد مقنعاً اليوم أن تقول للصغير إن ماما أو بابا والمجتمع والمنطق يريدون ذلك، لأنه سريعاً ما سيجيبك كمن يدافع عن حق يتعرض للاعتداء: ولكنني لا أريد.

MENAFN23022024000110011019ID1107892816

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث