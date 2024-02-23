المرشد السياحي الإماراتي.. جهود تبرز جماليات الثقافة والتراث

المرشدون السياحيون هم سفراؤنا إلى العالم، والمرآة التي تعكس عراقة التاريخ وأصالة الهوية، يجتهدون في إبراز تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا وإيصالها للثقافات الأخرى، ويحملون على عاتقهم مهمة التعريف بثراء الثقافة المحلية، ويُبرزون بخبراتهم ومعارفهم تفاصيل الجمال في المدن، ويرسمون ملامح تميز المجتمعات، ومعهم تبدأ الرحلة وتُروى حكايات الأماكن والتاريخ وقصص النجاح.

وقد نجح المرشد السياحي الإماراتي في أن يسرد قصة نجاح ملهمة، ليصبح الوجه الحضاري لوطنه بما يمتلكه من ثقافة واسعة، ومخزون لغوي ثري، ومعرفة شاملة بتفاصيل التراث والتاريخ المحلي، وإصراره على تطوير أدواته وصقل مهاراته ليواكب التطور والنمو والقفزات النوعية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات والقطاعات. وتعكس قصة نجاح المرشد السياحي الإماراتي حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان، وجهودها في تقديم البرامج والمشاريع الخاصة بتطوير مهنة الإرشاد السياحي، وتشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بها، ما يساهم في نقل رسالتنا الحضارية إلى العالم بأفضل صورة، ويعكس تميز ما تمتلكه دولتنا من أصول ثقافية ومواقع ومتاحف ومعالم بارزة ومواقع جذابة، وحرف يدوية تقليدية، ومقتنيات وكنوز تراثية، ومقومات وإمكانيات تعزز ريادتها العالمية، حيث بات مشهد تواجد فتياتنا وشبابنا المواطنين في أروقة المواقع التراثية والتاريخية يبعث على الفخر والاعتزاز، وقد أصبحوا نماذج يحتذى بها في حب الوطن.

وبفضل الرؤى الطموحة لقيادتنا الرشيدة، أصبحت الإمارات نموذجاً للتميز في القطاع السياحي الذي يشهد نمواً متصاعداً، وقد فتحت أبوابها أمام الملايين من الزوار من مختلف دول العالم، لترسخ حضورها ومكانتها على خريطة السياحة العالمية، ما يعكس أهمية دور المرشد السياحي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الهادفة إلى تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وبناء القدرات المتميزة في هذا المجال، وتشجيع دخول الكوادر الوطنية لهذا القطاع، ما يساهم في دعم المنظومة السياحية المتكاملة للدولة، ويثري تجربة الزائر.

ستنتهي رحلة الزوار وجولاتهم السياحية، لكن ما يقدمه المرشدون السياحيون من تأثير وإلهام وتجارب استثنائية سيظل عالقاً في ذاكرتهم، وسيترك في داخلهم أثراً لا يُمحى، وستبقى تفاصيل دولتنا الجميلة، وروائع مواقعها الطبيعية والتاريخية، وبصمات أجدادنا، وحكايات إماراتنا النابضة بالحياة خالدة في وجدانهم.