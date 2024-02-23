دولة يرغب الناس العيش فيها

مما لا شك فيه أن نجاح دولة الإمارات في تنويع بنيتها الاقتصادية بعيداً عن النفط.. كان من خلال تطوير قطاعات حيوية تشمل التجارة - السياحة - الخدمات والمصارف، الأمر الذي ساهم في تمتعها بأكثر اقتصادية حيوية وتنوعاً على مستوى المنطقة.. وأيضاً من الأسباب الرئيسية في تحول دولة الإمارات على مركز العالم. وهو ما يتجسد في تحول البلاد لمركز دولي نشط للطيران والشحن.. والنمو القوي لمطاري دبي وأبوظبي الدوليين.. وتوسع أنشطة وعمليات كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران.

دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة من أجل تمكين المرأة وتشجيعها على تبوؤ أعلى المناصب! بما فيها المناصب الوزارية. والعمل في كل المجالات بما فيها القوات المسلحة. كما تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بسعادة شعبها وكل مقيم على أرضها.. لأجل ترسيخ مكانة دولة الإمارات في صدارة الدول الأكثر سعادة على المستويين الإقليمي والعالمي.

أيضاً قامت دولة الإمارات بتطوير برنامج فضائي طموح وأنشأت وكالة الإمارات للفضاء بالتزامن مع مضيها قدماً في مشروع فضائي مليء بالإنجازات التي تعزز وصولها إلى قطاع فضائي رائد ومتقدم وتنافسي على المستوى العالمي، ونجحت في تحقيق المزيد من الأهداف في مجال الفضاء الذي أصبح واحداً من القطاعات الاستراتيجية التي تطمح الدولة إلى تطويرها خاصة في مجالات البحث والمهام العلمية والتصنيع وبناء الكفاءات والقدرات التخصصية.

كما تعد الإمارات أكثر دول العالم في العطاء، حيث تتصدر العالم في توفير المساعدات الإنسانية حسب إحصاءات لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تتمتع الإمارات بدرجة عالية من الأمن والأمان في كافة ربوع أراضيها.

كل تلك العوامل المذكورة مجتمعة جعلت من دولة الإمارات البلاد التي يرغب الناس للعيش فيها. وكشف استطلاع عالمي أن الإمارات هي الدولة الأولى عربياً وخليجياً بمؤشر أكثر البلدان التي يرغب الناس بالعيش فيها.

الاستطلاع الذي أجرته مجلة ((يو إس نيوز)) الأمريكية (U.S. News & World Report يقيس التصنيف المترتب على الاستطلاع أفضل البلدان من حيث الأداء العالمي، وذلك بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير التي تكشف عن مستوى جودة الحياة - والثقافة والتراث - والأعمال والترفيه - وحقوق الإنسان، وغير ذلك.

وأظهر الاستطلاع أن دولة الإمارات تتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهلها للصدارة دائماً فيما يتعلق بجودة الحياة والتراث والترفيه وسوق العمل المفتوح والدخل المادي المناسب.

وأشار التقرير الذي نشرته المجلة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إلى أن وراء ثروة أي بلد ونجاحه تكمن السياسات التي تخلق الإمكانيات، والأشخاص الذين يقودون الجهود، والتاريخ الذي يشكل البيئة. وقد أدت العولمة إلى توسيع وجود أي بلد إلى ما هو أبعد من حدوده المادية.

تم تحديد مجموعة مكونة من 73 سمة للدولة، وهي معايير يمكن استخدامها لوصف دولة ما والتي لها أيضاً صلة بنجاح الدول. وتم عرض سمات ودول مختلفة في استطلاع شمل أكثر من 17000 شخص من جميع أنحاء العالم في الفترة من 17 مارس إلى 12 يونيو 2023.

وقد اشتملت المعايير على: المغامرة، والحركة، والتأثير الثقافي، وريادة الأعمال، والتراث، والانفتاح على الأعمال التجارية، والقوة، وجودة الحياة، والغرض الاجتماعي.

ولتحديد وزن كل درجة تصنيف فرعي في النتيجة الإجمالية لأفضل البلدان، تم ربط معظمها بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 عند تعادل القوة الشرائية للفرد - وهو مقياس للرخاء الشامل يمكن مقارنته عبر البلدان - كما أفاد البنك الدولي... وقد كانت معايير الاستطلاع كالآتي:

1 - جودة الحياة: سوق عمل جيد، أسعار معقولة، استقرار اقتصادي، مساواة في الدخل، استقرار سياسي، أمان، نظام تعليم عام متطور، نظام صحة عام متطور.

2 - الرشاقة: قابلة للتكيف، ديناميكية، حديثة، تقدمية، سريعة الاستجابة.

3 - الغرض الاجتماعي: تهتم الدولة بحقوق الإنسان، تهتم بالبيئة، المساواة بين الجنسين، تحترم حقوق الملكية، جديرة بالثقة، قوة سياسية موزعة بشكل جيد، المساواة العرقية، تهتم بحقوق الحيوان، ملتزمة بالأهداف المناخية، ملتزم بالعدالة الاجتماعية.

4 - التأثير الثقافي: ذات أهمية ثقافية من حيث الترفيه، عصرية، سعيدة، لديها ثقافة مؤثرة، لديها علامات تجارية استهلاكية قوية، حديثة، مرموقة.

مفتوحة للأعمال: تكاليف التصنيع الرخيصة والبيئة الضريبية المواتية، والشفافية.

5 - المغامرة: ممتعة، جيدة للسياحة، مناخ لطيف وخلاب.

6 - القوة: دولة قائدة، مؤثرة اقتصادياً، لديها صادرات قوية، مؤثرة سياسياً، لديها تحالفات دولية قوية، قوية عسكرياً.

7 - التراث: يمكن الوصول إليها ثقافياً، ولها تاريخ غني. وفيها طعام رائع، والعديد من المعالم الثقافية، والعديد من المعالم الجغرافية.