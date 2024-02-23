الأمم المتحدة تدين «الانتهاكات المروعة» في السودان

أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ((الانتهاكات والتجاوزات المروّعة)) التي ارتكبها الجيش، وقوات الدعم السريع، خلال الحرب في السودان.

وأفاد تقرير أصدره المكتب الأممي السامي، أمس، بأن طرفي الحرب في السودان ارتكبا انتهاكات، تصل إلى حد جرائم حرب، تشمل: هجمات عشوائية على مواقع مدنية، مثل: مستشفيات، وأسواق، وحتى مخيمات النازحين.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في بيان مصاحب للتقرير: ((منذ حوالي عام، تُسمع روايات قادمة من السودان، عن الموت، والمعاناة، واليأس، في ظل استمرار الصراع العبثي، وانتهاكات حقوق الإنسان دون نهاية في الأفق)). وأضاف: ((بعض هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب.. يجب إسكات الأسلحة، وحماية المدنيين)). ودعا تورك إلى إجراء ((تحقيق سريع، وشامل، وفعّال، وشفّاف، ومستقل، ونزيه))، كما طالب بـ((إحالة المسؤولين على القضاء)).

جاءت تصريحات تورك في أعقاب نشر تقرير للأمم المتحدة، أول من أمس، يوثق الانتهاكات التي ارتكبها الطرفان المتحاربان.

وأظهر التقرير الأممي أن الجيش السوداني و((الدعم السريع))، ((نفذوا هجمات عشوائية في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، بما في ذلك: مواقع تؤوي نازحين، خصوصاً في العاصمة الخرطوم، وكذلك في كردفان، جنوباً، ودارفور، غرباً، بين أبريل وديسمبر الماضيين)).

كذلك أكد التقرير أن ((العديد من حالات الاغتصاب ارتكبت على يد قوات الدعم السريع))، التي يتهمها ناشطون، منذ أشهر، بـ((انتهاكات))، شملت: نساء وفتيات سودانيات.

في نوفمبر الماضي، حذّر نحو 12 خبيراً في الأمم المتحدة من انتشار ((العنف الجنسي)) على نطاق واسع، بدوافع عرقية في بعض الأحيان، بينما يستخدم ((كأداة حرب)) في السودان. فيما عدّد التقرير ((118 حالة عنف جنسي))، من بين ضحاياها ((19 طفلاً)). ووفق التقرير الأممي، تظهر أدلة موثقة أن العديد من الطلاب الذين يتنقلون براً في ولاية شمال كردفان، ربما قطعت رؤوسهم على أيدي رجال يرتدون زي الجيش النظامي، بسبب دعمهم المفترض لقوات الدعم السريع، ربطاً بانتمائهم العرقي.

وبخلاف التقرير الذي يحقق في وقائع حتى ديسمبر الماضي، أفاد المكتب الأممي السامي، بأنه راجع مقطعاً مرئياً ((موثوقاً))، يظهر جنوداً يرتدون زي الجيش، وهم يستعرضون رؤوساً منحورة، يعتقد أنها لأنصار قوات الدعم السريع، ويرددون إهانات عرقية.

وعلق الجيش السوداني بأن المقطع ((صادم))، وأعلن أنه سيحقق في الأمر. بينما قال متحدث أممي، إن المكتب الأممي السامي، وتحت إشراف تورك، سيتابع مع السلطات السودانية التقدم المحرز في التحقيق، بحسب ما أوردت ((رويترز)).

جدير بالذكر أن التقرير الأممي يغطي الفترة من أبريل إلى ديسمبر الماضيين، ويستند إلى مقابلات مع أكثر من 300 ضحية وشاهد، بالإضافة إلى لقطات وصور من الأقمار الصناعية، مفيداً بأنه في بعض الأحيان أصبح أولئك الذين يفرون للنجاة بحياتهم أو النازحين، بسبب العنف، ضحايا لهجمات بمتفجرات.

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