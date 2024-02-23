«يونيسف»: 67 % من أطفال شرق ليبيا تضرروا من العاصفة «دانيال»

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسف))، بأن الأطفال هم أكثر المتضررين من الفيضانات الناجمة عن العاصفة ((دانيال)) التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرقي ليبيا في سبتمبر 2023.

ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) الروسية عن الـ((يونيسف)) تأكيدها في بيان أن ما يقدر بنحو 67 % من الأطفال لديهم تغيرات سلوكية سلبية منذ الكارثة، وأن 48 % من الأطفال في حاجة ماسة إلى الدعم العقلي والنفسي والاجتماعي المستمر.

وأوضحت المنظمة أنها أطلقت بالشراكة وبتمويل من اليابان والمملكة المتحدة وسويسرا، مبادرة شاملة للدعم النفسي والاجتماعي والعقلي تهدف إلى مساعدة الأطفال.

وأشارت إلى أنها كونت 16 فريقاً متنقلاً لتقديم خدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية الاجتماعية مع إعطاء الأولوية للنازحين وغير المصحوبين بذويهم والأطفال المتأثرين بشكل مباشر بالفيضانات. وأكدت أنه تم الوصول إلى 72 ألف طفل متضرر لتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.

ووفقاً لبيان ((يونيسف))، يركز برنامج المنظمة على إيجاد مساحات آمنة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم، والمشاركة في الأنشطة التعليمية والترفيهية، وتلقي المشورة من المتخصصين المدربين.

كما يهدف المنظمة إلى ضمان قدرة الأطفال على التغلب على أحزانهم، وإعادة بناء ثقتهم، والتكيف مع الحقائق الجديدة لحياتهم.

استجابة ((يونيسف)) لكارثة درنة

وحسب المنظمة فإن درنة كانت قبل العاصفة مكاناً للفرح والضحك للأطفال لكن تغير الوضع، مستشهدة بحالات عدة من بينهم لما حدث لنورية التي فقدت والدها بسبب الفيضان ونزحت من منزلها، فوجدت نفسها تصارع الحزن والخسارة. وقالت نورية: ((أتذكر الخوف والارتباك في تلك الليلة. لقد أخذت العاصفة والدي، ومنزلنا، والشعور بالأمان الذي شعرت به ذات يوم)).

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