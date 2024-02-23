Saturday, 24 February 2024 05:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«يونيسف»: 67 % من أطفال شرق ليبيا تضرروا من العاصفة «دانيال»

2/23/2024 7:19:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسف))، بأن الأطفال هم أكثر المتضررين من الفيضانات الناجمة عن العاصفة ((دانيال)) التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر شرقي ليبيا في سبتمبر 2023.

ونقلت وكالة ((سبوتنيك)) الروسية عن الـ((يونيسف)) تأكيدها في بيان أن ما يقدر بنحو 67 % من الأطفال لديهم تغيرات سلوكية سلبية منذ الكارثة، وأن 48 % من الأطفال في حاجة ماسة إلى الدعم العقلي والنفسي والاجتماعي المستمر.

وأوضحت المنظمة أنها أطلقت بالشراكة وبتمويل من اليابان والمملكة المتحدة وسويسرا، مبادرة شاملة للدعم النفسي والاجتماعي والعقلي تهدف إلى مساعدة الأطفال.

وأشارت إلى أنها كونت 16 فريقاً متنقلاً لتقديم خدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية الاجتماعية مع إعطاء الأولوية للنازحين وغير المصحوبين بذويهم والأطفال المتأثرين بشكل مباشر بالفيضانات. وأكدت أنه تم الوصول إلى 72 ألف طفل متضرر لتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.

ووفقاً لبيان ((يونيسف))، يركز برنامج المنظمة على إيجاد مساحات آمنة للأطفال للتعبير عن مشاعرهم، والمشاركة في الأنشطة التعليمية والترفيهية، وتلقي المشورة من المتخصصين المدربين.

كما يهدف المنظمة إلى ضمان قدرة الأطفال على التغلب على أحزانهم، وإعادة بناء ثقتهم، والتكيف مع الحقائق الجديدة لحياتهم.

استجابة ((يونيسف)) لكارثة درنة

وحسب المنظمة فإن درنة كانت قبل العاصفة مكاناً للفرح والضحك للأطفال لكن تغير الوضع، مستشهدة بحالات عدة من بينهم لما حدث لنورية التي فقدت والدها بسبب الفيضان ونزحت من منزلها، فوجدت نفسها تصارع الحزن والخسارة. وقالت نورية: ((أتذكر الخوف والارتباك في تلك الليلة. لقد أخذت العاصفة والدي، ومنزلنا، والشعور بالأمان الذي شعرت به ذات يوم)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN23022024000110011019ID1107892812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث