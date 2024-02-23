بوتين يشيد بالجيش ويعلن جهوزية 95 % من «نووي» روسيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بـ((الأبطال)) الذين يحاربون في أوكرانيا، وبإعادة تسليح الجيش الروسي، لمناسبة الاحتفال بيوم القوات المسلحة الروسية، عشية الذكرى الثانية لبدء موسكو حربها ضد كييف. فيما أعلن جهوزية وتحديث 95 % من القوات النووية الاستراتيجية الروسية.

في وقت فرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن عقوبات جديدة، تربو على 500، على روسيا، استكمالاً لـ((الإجراءات الانتقامية)) التي اعتمدتها سابقاً، وتزامناً مع الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحرب الروسية الأوكرانية.

وتحتفل روسيا في 23 فبراير بـ((يوم المدافعين عن الوطن)). يأتي الاحتفال السنوي هذه المرة فيما يمضي الجيش الروسي في تحقيق انتصارات في مختلف جبهات القتال في أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة.

أدلى بوتين بتصريحاته عبر كلمة مسجلة، بثتها ((سبوتنيك)) بمناسبة الذكرى السنوية لـ((يوم المدافع عن أرض الآباء)) في روسيا، وهو احتفال خاص بالقوات المسلحة. وأشاد الرئيس الروسي بالجنود ((المشاركين في العملية الخاصة)) في أوكرانيا، ووصفهم بالأبطال الذين ((يقاتلون من أجل الحقيقة، والعدالة)). وأضاف: ((أنتم أبطال شعبنا الحقيقيون))، وعلى غرار كل عام، زار الرئيس الروسي ضريح الجندي المجهول أمام أسوار الكرملين.

وأعلن بوتين تحديث 95 % من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، وأن القوات الجوية تسلمت للتو أربع قاذفات جديدة فرط صوتية، قادرة على حمل رؤوس نووية. فقال: ((اليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95 %)). وأضاف: ((التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري)).

في الغضون، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان: ((إذا لم يدفع بوتين ثمن الموت والدمار اللذين يتسبب فيهما سيواصل)) ذلك.

وأعلن بايدن من واشنطن عقوبات تستهدف أفراداً مرتبطين بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي توفي يوم 16 فبراير الجاري، و((آلة الحرب الروسية))، ونحو 100 كيان يساعدون موسكو في الالتفاف على العقوبات، على حد تعبيره.

يأتي ذلك بينما يواجه الجيش الأوكراني وضعاً ((صعباً للغاية)) على الجبهة، وفقاً للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إذ اضطر الأخير إلى سحب قواته من مدينة أفدييفكا (شرق) الأسبوع الماضي، في مواجهة الهجمات الروسية.

في السياق، حث زيلينسكي الكونغرس على المصادقة على المساعدات عبر مقابلة بثت، أول من أمس، على قناة ((فوكس نيوز)) الأمريكية، المقربة من المحافظين الذين يعرقلون إقرار حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار.

في الأيام الأخيرة، عبّر بوتين، مراراً عن رضاه على الوضع القائم في أوكرانيا، فقلّد جنوداً أوسمة، واستقل قاذفة استراتيجية. كما وجّه جزءاً كبيراً من الاقتصاد الروسي نحو المجهود الحربي، عبر زيادة إنتاج المعدات العسكرية وتجنيد مئات آلاف الجنود.

وقال بوتين: ((في السنوات الأخيرة، قامت الشركات في المجمع الصناعي العسكري بزيادة إنتاج الأسلحة وتسليمها للقوات الروسية)).

كذلك، أشاد بتسليم صواريخ، ومسيّرات، ومركبات مدرّعة، ومدفعية، وأنظمة دفاع جوي. وأضاف: ((بناء على خبرتنا القتالية الحالية، سنواصل تعزيز القوات المسلحة)).

وقبل ثلاثة أسابيع على الانتخابات الرئاسية الروسية، المقرر إجراؤها بين 15 و17 مارس المقبل، تحين الذكرى السنوية الثانية للحرب الروسية الأوكرانية، في وقت بات بوتين في وضع أفضل بكثير في الميدان، بحسب مراقبين.

فيما شكلت السيطرة على مدينة أفدييفكا الواقعة في الجزء الشرقي من أوكرانيا، بعدما واجهت قصفاً روسياً مكثّفاً، منذ أكتوبر الماضي، مناسبة بالنسبة للرئيس الروسي، للاحتفاء بالنصر.

في المقابل، يزور مسؤولون غربيون أوكرانيا حالياً، لإظهار الدعم السياسي، رغم أن مسألة تسريع عمليات تسليم الأسلحة لم تحل بعد. ووصلت رئيس الوزراء الدانماركية، ميتي فريدريكسن، إلى مدينة لفيف (غرب)، بحسب ما قال زيلينسكي. كما يزور السيناتور الأمريكي، تشاك شومر، المدينة.

بينما أعربت الأمين العام لمجلس أوروبا، ماريا بيغينوفيتش بوريتش، عن تضامنها مع أوكرانيا، وقالت: ((نحيي ذكرى لم يرغب أحد في رؤيتها)).

وأكدت بوريتش، في بيان مشترك مع مسؤولين آخرين في المجلس الحقوقي، الذي يتخذ مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقراً، ((الدعم الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها)).

جدير بالذكر أن مجلس أوروبا، الذي يضم 46 دولة عضواً، أنشئ لمراقبة وضع حقوق الإنسان في أوروبا ودعمها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كما جرّد روسيا من عضويتها، إثر بدء الحرب في أوكرانيا.

ورداً على حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة، التي استهدفت خصوصاً 3 شركات صينية تعاملت مع الجيش الروسي، أعلنت الخارجية الروسية، أنها وسّعت قائمتها لمسؤولي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا.

إلى ذلك، استمرت الهجمات على كييف، وأعلنت هيئة الأركان العامة في تقريرها اليومي، هجمات ليلية بمسيّرات وصواريخ روسية على البلاد، موضحة أن نظام الدفاع الجوي الأوكراني أسقط 23 مسيرة. وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية نفذت نحو 100 هجوم خلال الساعات الـ24 الماضية على الجبهة الشرقية، نصفها تقريباً حول مارينكا، وهي ((نقطة ساخنة)) جديدة مع منطقة أفدييفكا.

لهذا تتراكم المشكلات بالنسبة إلى أوكرانيا التي تضرر جيشها كثيراً، بسبب هجومها المضاد، صيف 2023، وأصبحت غير قادرة على تجديد صفوفه، رغم تسجيلها في الأسابيع الأخيرة نجاحات في البحر الأسود.

وعلى الجبهة، يعاني الجنود الأوكرانيون، المنهكون بعد عامين على القتال، من نقص حاد في ذخيرة المدفعية، في ظل تأخّر المساعدات الأوروبية، فيما أضحت المساعدات الأمريكية ((موضع تشكيك)) في ظل عرقلتها من جانب المحافظين في الكونغرس.

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