الجيش الأمريكي يحبط هجمات للحوثي

قال الجيش الأمريكي، أمس، إنه دمر طائرات مسيرة وصاروخي كروز مضادين للسفن تابعين لجماعة الحوثي في كل من اليمن والبحر الأحمر، بعدما تبين له أنها تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن الضربات أصابت أربع طائرات مسيرة وصاروخي كروز كانت معدة للانطلاق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. وأعلنت ((سنتكوم)) في بيان على شبكة للتواصل الاجتماعي، أن قوات أمريكية تمكّنت في وقت مبكر أمس، من ((إسقاط ثلاث مسيّرات انقضاضية حوثية قرب عدد من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر. ولم تُصب السفن بأي أضرار)).

وقالت ((سنتكوم)) إن قوات أمريكية ضربت الخميس أربع مسيرات حوثية وصاروخي كروز مضادين للسفن، موضحة أن الأسلحة ((كانت معدّة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون)). وأضافت القيادة المركزية إن السفن لم تصب بأضرار.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، خلص تقرير استخباراتي داخلي في وزارة الدفاع الأمريكية ((البنتاغون))، إلى أن ميليشيات الحوثي حافظت على قدراتها الهجومية، رغم الضربات الأمريكية والبريطانية.

تقرير

وجاء في التقرير الذي أعدته قيادة عمليات سلاح البحرية في ((البنتاغون)): ((حافظ الحوثيون على قدراتهم لمهاجمة السفن الحربية والتجارية في البحر الأحمر وخليج عدن رغم الضربات الجوية البريطانية والأمريكية المركزة)).

وأضاف التقييم أن الحوثيين ما زالوا قادرين على عرقلة مسار الشحن التجاري الدولي في هذه المنطقة، خصوصاً بعد ظهور أسلحة نوعية لديهم، وهي الغواصة المسيرة الإيرانية الصنع قبل أيام.

وبحسب التقييم، الذي بقي جزء منه سرياً ولم يطلع عليه الصحفيون، فإن الحوثيين واصلوا هجماتهم طوال يومي السبت والأحد الماضيين من دون انقطاع، رغم شن سلاح الجو الأمريكي أكثر من 13 ضربة جوية ضد مخازن صواريخ وأسلحة وأنفاق يملكها التنظيم المدعوم من طهران.

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