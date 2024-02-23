إسرائيل تلجأ لمجلس الأمن ضد «حزب الله»

بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع على حدود إسرائيل المشتركة مع لبنان.

وقال كاتس في رسالته ((إن إيران تنقل أسلحة إلى تنظيم حزب الله الإرهابي، ما يشكل انتهاكاً للقرار الأممي رقم 1701، وفقاً لصحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)) الإسرائيلية.

وكتب وزير خارجية إسرائيل في رسالته: ((يجب على مجلس الأمن أن يدعو الحكومة اللبنانية أيضاً إلى الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس، وتحمل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل، وضمان خلو المنطقة الواقعة حتى نهر الليطاني من التواجد العسكري أو الأصول أو الأسلحة)).

وختم رسالته بالقول ((إن إسرائيل تؤكد مجدداً على حقها الأساسي في اتخاذ اللازم في إطار القانون الدولي لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات الخطيرة)).

وتشهد المناطق على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وامس أعلن حزب الله اثنين من مسعفيه ومقاتلاً سقطوا في قصف إسرائيلي، وقال مصدر أمني إنه استهدف مركزاً للدفاع المدني التابع للحزب في جنوب لبنان.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي ليل الخميس، إنه رصد مقاتلين ((دخلوا مبنى عسكرياً)) تابعاً لحزب الله في بلدة بليدا القريبة من الحدود، مضيفاً أنه ((بعد الرصد تم استنفار طائرات مقاتلة هاجمت المبنى)).

وأعلن حزب الله ردّه بقصف موقعين عسكريين إسرائيليين. وأفاد الحزب في بيان عن مقتل عنصرين في استهداف لمركز الدفاع المدني في بليدا، ما أدى إلى تدمير المركز وعدد من سيارات الإسعاف. وفي بيان آخر، أعلن الحزب مقتل أحد عناصره من البلدة. وأدت إحدى الضربات الإسرائيلية على بلدة كفررمان الخميس إلى مقتل عنصرين من حزب الله.

وفي وقت متأخر الخميس، أعلن حزب الله استهدافه بصواريخ ثكنة عسكرية في هضبة الجولان السوري المحتل، وذلك رداً على القصف الإسرائيلي على القرى والمنازل وآخرها مركز الدفاع المدني في بليدا.

وفي بيان آخر صباح أمس، أعلن الحزب تنفيذه ((هجوماً جوياً بمسيرتين انقضاضيتين على مقر قيادة تابع للجيش الإسرائيلي في كريات شمونة)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز