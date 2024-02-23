خطة نتانياهو لما بعد الحرب.. سيطرة إسرائيلية كاملة

طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة ((لمرحلة ما بعد الحرب)) تنص على احتفاظ إسرائيل بـ((السيطرة الأمنية)) في قطاع غزة على أن يتولى شؤونه المدنية ((مسؤولون محليون)) بعد تفكيك حركة حماس، وهي خطة رفضتها السلطة الفلسطينية على الفور.

وتنص الوثيقة التي عرضها نتانياهو على مجلس الوزراء الأمني مساء أمس الخميس، على تفكيك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

كما تنص على أن تتولى القوات الإسرائيلية الإشراف الأمني ((على كامل منطقة غرب الأردن براً وبحراً وجواً))، و((الاحتفاظ بحرية غير محددة زمنياً للعمل في جميع أنحاء القطاع من أجل منع عودة النشاط المسلح))، وسيتم إنشاء ((منطقة فاصلة في الجانب الفلسطيني من الحدود)).

على الحدود الاستراتيجية بين مصر وجنوب غزة)) سيستمرّ الإغلاق، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة لتجنّب إعادة تسليح الفصائل الفلسطينية هناك((، وفق خطة نتانياهو التي تنص كذلك نتانياهو إلى تفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وردت السلطة الفلسطينية على المقترح، على لسان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الذي اعتبر أن ما يطرحه نتانياهو من خطط ((الهدف منها استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية))، فيما اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن خطة نتانياهو ((مجرد أضغاث أحلام، وأهداف متخيلة من الصعب تحقيقها)).

كسر الجمود

ويأتي الإعلان عن الخطة في وقت تتكثّف المحادثات خلف الكواليس. ووصل وفد إسرائيلي بقيادة رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى باريس أمس ((على أمل كسر الجمود)) في المحادثات الرامية إلى هدنة جديدة، وفق ما ذكر مسؤول إسرائيلي.

قال مسؤول من حركة حماس أمس إن الحركة اختتمت محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، مضيفاً أنها تنتظر الآن لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثات مطلع الأسبوع مع إسرائيل، فيما يبدو أنها ستكون المحاولة الأكثر جدية منذ أسابيع لوقف القتال.

وقال المسؤول إن الحركة لم تقدم أي اقتراح جديد في المحادثات مع المصريين، لكنها تنتظر لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثاتهم المقبلة مع الإسرائيليين. وأضاف: ((لا لم نقدم ورقة أخرى، فقط ناقشناهم (المصريين) في ورقتنا وننتظر عودتهم من باريس)).

وقال مسؤولان فلسطينيان مطلعان على المفاوضات إن حماس لم تغير موقفها في أحدث مسعى للتوصل إلى اتفاق، وما زالت تطالب بهدنة تنتهي بانسحاب إسرائيلي.

وكثف الوسطاء جهودهم للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على أمل درء هجوم إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، حيث يعيش أكثر من مليون نازح على الطرف الجنوبي من القطاع.

وتقول إسرائيل إنها ستهاجم المدينة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هدنة قريباً.

استمرار القصف

في الأثناء يستمر القصف على مناطق عديدة في قطاع غزة. وقال سكان ومسؤولو صحة إن طائرات ودبابات إسرائيلية قصفت مناطق في أنحاء من القطاع ليلاً. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 104 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 160 آخرون في القصف الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان أمس، إن 29514 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 69616 شخصاً آخرين منذ 7 أكتوبر.

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