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قطاع غزة يعاني المجاعة و«أونروا» تصل إلى نقطة الانهيار

2/23/2024 7:19:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

((كل فئات المجتمع الفلسطيني تعاني معاناة شديدة جداً، أولاً وصلنا لحد الفقر المدقع ولحد الجوع، لا نجد أكلاً، ولا شراباً ولا طحيناً ولا مواد غذائية في السوق)).

هذا ما قالته ظريفة حمد (62 عاماً) وهي من سكان بيت حانون ونازحة في مدرسة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأضافت ((صرنا نأكل الأعشاب كل يوم... أطفال يموتون من الجوع، ورجال وشيوخ يموتون من الجوع... كل طفل تسأله سيقول لك أنا جائع))، وفقاً لما قالته هذه النازحة لوكالة فرانس برس.

موت صامت

ويقاسي نصف مليون فلسطيني في شمال القطاع مجاعة تفتك بهم بصمت، بينما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وصولها إلى ((نقطة الانهيار)).

وقالت مصادر طبية في غزة، أمس، إن هناك 350 ألف مريض يعانون من الأمراض المزمنة، ونحو 60 ألف سيدة حامل. وأشارت إلى أن نحو 700 ألف طفل في القطاع يتعرضون لمضاعفات خطيرة نتيجة سوء التغذية والجفاف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.

ووفقاً لموقع ((سكاي نيوز عربية))، أضافت هذه المصادر أن إسرائيل تضع سكان القطاع في مثلث الموث المتمثل بالاستهداف والمجاعة والأوبئة، مضيفة أن استمرار الحرب يعني مزيداً من الإبادة الجماعية في غزة.

وأمس، ناشدت إدارة مجمع كمال عدوان الطبي في شمالي القطاع أهالي المنطقة من أجل التبرع بالدم لإنقاذ المرضى والجرحى في المستشفى.

نقطة الانهيار

في الأثناء، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الوكالة وصلت إلى ((نقطة الانهيار)).

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، الخميس.

وأضاف لازاريني في الرسالة ((إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، نتيجة دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة)).

وأوضح أن قدرة الوكالة على الوفاء بالتزاماتها أصبحت الآن مهددة بشدة، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل لـ((الأونروا)) حتى الآن يثبت اتهاماتها ضد موظفيها بالضلوع في هجمات 7 أكتوبر، وبالتالي تعليق 16 دولة تمويلها الذي يبلغ إجماليه 450 مليون دولار.

وحذر لازاريني من أن أنشطة الوكالة في جميع أنحاء المنطقة ((ستكون معرضة لخطر كبير ابتداء من مارس المقبل)). وتابع ((أخشى أننا على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة)).

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