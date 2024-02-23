«أجمل شتاء في العالم».. حديقة «أم الإمارات» رئة أبوظبي الخضراء

تعتبر حديقة أم الإمارات، التي تقع في قلب العاصمة أبوظبي، متنفساً حيوياً لأفراد العائلة والأصدقاء، نظراً لما تتيحه من أجواء طبيعية، لاسيما في موسم شتاء الإمارات الذي يعد الأجمل في العالم.

وتعد الحديقة واحدة من أهم الحدائق في دولة الإمارات، والتي تشكل، فضلاً عن كونها رئة خضراء طبيعية، وجهة ترفيهية مجتمعية تستقبل سكان أبوظبي من مواطنين ومقيمين وزوار من مختلف الأعمار وتوفر لهم تجارب تعليمية وترفيهية مميزة.

وتعتبر الحديقة وجهة مثالية تتماشى مع النسخة الرابعة من حملة أجمل شتاء في العالم، حيث توفر مرافق وخدمات تمنح ضيوفها ذكريات لا تنسى عبر مساحاتها الخضراء التي تمزج بين الترفيه والحفاظ على البيئة والتراث الطبيعي.

أجواء مميزة

واستطاعت حديقة أم الإمارات، التي تستقبل سنوياً أكثر من 700 ألف زائر، ترسيخ مكانتها وجهة تجمع أفراد المجتمع في أجواء عائلية مميزة لتقدم لهم باقة من الفعاليات والأحداث المميزة وفرصاً للاستكشاف والتعلم في الهواء الطلق والتواصل مع الطبيعة. واستضافت الحديقة منذ 2015 أكثر من 250 حدثاً محلياً وإقليمياً وعالمياً تنوع ما بين الفعاليات التوعوية والمجتمعية والفنية والثقافية والترفيهية وغيرها.

رئة خضراء

وتحتضن الحديقة أكثر من 250 نوعاً من الأشجار والنباتات بما فيها أكثر من 200 شجرة من الأشجار المعمرة، والتي تم إنقاذها وإعادة زراعتها في أماكنها الأصلية في مختلف أنحاء الحديقة، إضافة إلى زراعة أكثر من 150.000 فسيلة جديدة و1.200 شجرة جديدة لتوفير مزيد من الظل في حديقة النباتات وبيت الظل.

ويعتبر ((بيت الظل)) أحد أبرز معالم حديقة أم الإمارات ويمثل وجهة مثالية للاستمتاع بأجواء لطيفة ومنعشة، مع وجود منصتي مشاهدة تقدمان إطلالات رائعة على الحديقة والمناطق المحيطة، ويمكن من بيت الظل مشاهدة واستكشاف الكثير من النباتات المحبة للظل.

ويتميز بيت الظل بتصميمه الاستثنائي الذي يتوافق تماماً مع اتجاهات الشمال والجنوب والشرق والغرب على البوصلة، كما يتمتع بخاصية التبريد السلبي الداعم للاستدامة البيئية ويوفر بيئة ظليلة مقاومة للحرارة.

برامج شيقة

وتقدم الحديقة برنامجاً حافلاً بالفعاليات الشيقة ومنها فعالية ((سينما الحديقة)) المفضلة لدى زوار الحديقة، حيث تعرض الشاشة الخارجية الضخمة في الحديقة نهاية كل أسبوع أفلاماً عائلية تستقطب أعداداً كبيرة.

كما تستضيف فعاليات ((سوق الحديقة)) والذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع ويقدم لجميع أفراد المجتمع في أجواء مفعمة بالمرح، تجارب تسوق تعزز تنافسية المنتجات المحلية.

وتعد حديقة الأطفال وجهة ترفيهية وتعليمية، حيث تتيح للصغار وعائلاتهم المشاركة في مجموعة من الأنشطة المليئة بالمرح، مثل الأشغال الورقية والرسم على الوجه وتشكيل البالونات وغيرها، كما توفر مجموعة واسعة من المقاعد للزوار للجلوس والاسترخاء والاستمتاع بقراءة الكتب تحت أشعة الشمس الدافئة.

بستان حكمة

وتركز الحديقة بشكل رئيسي على تجسيد التراث الإماراتي، حيث تضم العديد من العناصر التي تحتفي بالثقافة الفريدة والتاريخ العريق لدولة الإمارات مثل منطقة بستان الحكمة التي تخلد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي عُرف عنه اهتمامه البالغ بالبيئة والطبيعة.

وتعتبر منطقة بستان الحكمة من أهم معالم الحديقة وقد صممت بنمط خاص يعكس البيئة المحلية التي كان يعشقها المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، وتضم منطقة البستان لوحات رخامية تنساب عليها المياه بشكل طبيعي ونقشت عليها مختارات من أقواله وأفكاره التي كانت تشكل رؤاه الإنسانية العميقة حول عدد من القضايا المصيرية منها المبادئ السمحة للدين الإسلامي الحنيف ومثله السامية العليا، وأهمية دور المرأة في المجتمع وضرورة الحفاظ على التراث والجذور مع الانفتاح على حضارات العالم.

وتعكس هذه اللوحات الفنية التي تدمج بين وجدانية المعنى وروعة الشكل، القيم السامية التي كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، يمثلها في حياته وأفعاله، وسط مشهد مبدع يفسح المجال للزوار بأن يأخذوا قسطاً من السكينة والراحة والتأمل داخل الحديقة.

وتحتضن حديقة أم الإمارات ((جواهر أبوظبي)) وهي هدية من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي إلى ((أم الإمارات)) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة عيد الأم.

وتتكون جواهر أبوظبي من خمسة مجسمات برونزية بالحجم الطبيعي تمثل أنواعاً محلية تشكل رموزاً وأيقونات لجهود أبوظبي الرائدة عالمياً في المحافظة على الأنواع الطبيعية، وهي أبقار البحر والفلامنجو وسلاحف منقار الصقر، والمها العربي والصقر الحر.

فعاليات ثقافية

ولتعزيز الوعي الثقافي وقبول الآخر وكسر الحواجز الثقافية والتفاعل مع أشخاص من بيئات مختلفة، استضافت الحديقة فعاليات مهرجانات تنتمي لثقافات شتى.

كما تستضيف الحديقة فعاليات تحتفي بالقراءة تشمل أنشطة قراءة الكتب وجلسات الحكواتي والحفلات الموسيقية، التي تُقام في الهواء الطلق، وكذلك مجموعة مبادرات مبتكرة تحتفي باللغة العربية وإسهاماتها في الحضارة والثقافة الإنسانية، وذلك في ((سوق الحديقة)). وحصدت الحديقة جائزتين عالميتين مرموقتين هما العلم الأخضر عامي 2016 و2017، و((ميريت)) للتصميم 2015.

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