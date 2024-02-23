«كهرباء دبي» و«المختبر الخليجي» يستعرضان مشاريع الطاقة المتجددة

في إطار برامج الشهادات المهنية والدورات التدريبية الهادفة إلى توسيع انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتسريع انتقال الطاقة، نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، دورة تدريبية مكثفة حول العوامل الأساسية التي تلعب دوراً حاسماً في ضمان تطوير وتسليم مشروع طاقة متجددة وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة. وحصل خريجو البرنامج على ((شهادة المعايير الدولية: التحليل المالي لمشاريع الطاقة المتجددة)).

واستقطبت الدورة حاملي درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الهندسة الميكانيكية/ الكهربائية أو مجالات هندسية أخرى، والاحترافيين الحاصلين على شهادة جامعية في التمويل والمتخصصين في تمويل المشاريع وتقييم مشاريع الطاقة المتجددة. وأتاحت الدورة للمشاركين اكتساب المهارات والثقة المطلوبة لتطوير نموذج مالي متكامل لمشاريع الطاقة المتجددة يشمل التخطيط والاستثمار وتحليل الجوانب المالية.

مسيرة تطوير

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((ندعم مسيرة تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وصقل مهارات ومعارف الخبراء والشباب، مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية، ليكونوا مساهمين فاعلين في استشراف وصناعة مستقبل الطاقة المتجددة، وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة، انسجاماً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ويعد مركز الابتكار، ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بمثابة منصة تعليمية عالمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، وحاضنة عالمية للابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة ونشر المعرفة، من خلال شراكاته القوية والبناءة مع الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة. وتم تزويد المركز بأحدث التقنيات الحديثة للطاقة المتجددة والنظيفة، كما يوفر باقة من التجارب العلمية التفاعلية، ما يجعله وجهة مثالية للمهتمين بتوسيع معارفهم وخبراتهم الفنية والعملية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة)).

من جهته، قال المهندس سعيد أبو بكر بالحداد، المدير العام لشركة المختبر الخليجي للطاقة المتجددة: ((يلعب المختبر الخليجي للطاقة المتجددة دوراً مهماً في دعم التحول للطاقة النظيفة من خلال مبادرات توطين المعرفة وتقديم نفسه حاضنة لبرامج البحوث والتطوير والابتكارات، يُعد المختبر الخليجي أحدث وأكبر مركز للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسهمت دول مجلس التعاون ممثلة بهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تأسيس المختبر تماهياً مع توجهاتها في تطوير مزيج الطاقة وتوطين خدمات الاختبارات والتفتيش والاستشارات، نعتز بشراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي والتي نهدف من خلالها لتضافر الجهود، لتمكين الشباب والشابات من مواطني دول المجلس في القطاع وبناء الاقتصاد المعرفي وتعزيز المحتوى المحلي)).

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