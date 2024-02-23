«محمد بن راشد للإسكان» تكرّم الشركاء الاستراتيجيين

احتفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بشركائها الاستراتيجيين خلال ((ملتقى الداعمين للخدمات الإسكانية)) الذي أقيم في دبي، أول من أمس. ويهدف الملتقى إلى تكريم الجهات والمؤسسات التي قدمت دعماً متميزاً لبرامج ومبادرات المؤسسة الإسكانية خلال العام الماضي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الداعمة.

وأعربت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء والداعمين وتعاونهم الفعّال الذي أسهم في تحقيق الأهداف الإسكانية والتنموية للمؤسسة. وأكدت على أهمية الشراكة مع القطاعين العام والخاص في إطار سعي المؤسسة لتقديم حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين.

وشهد الملتقى عرض فيلم وثائقي قصير يسلط الضوء على أبرز إنجازات المؤسسة في مجال الإسكان والمشاريع التي تم تنفيذها بدعم من الشركاء.

كما شهد الملتقى توقيع عدة اتفاقيات شراكة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الإسكانية وتطوير مشاريع إسكانية جديدة تخدم شرائح مختلفة من المجتمع.

وتم تكريم الجهات الداعمة، تقديراً لجهودها المستمرة ودعمها السخي الذي يعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية. وأكدت المؤسسة على أن هذا التكريم رسالة شكر وعرفان للشركاء الذين يشاطرون المؤسسة رؤيتها نحو تحقيق مستقبل أفضل للإسكان في دولة الإمارات.

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