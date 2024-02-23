«مبروك مزرعتك» تعزّز الاستدامة الاستباقية بـ7 خدمات

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن مبادرة ((مبروك مزرعتك)) تسهم في تعزيز الجهود المستدامة الاستباقية لدعم الزراعة والاكتفاء الذاتي في إمارة أبوظبي، حيث تعرف مالكي المزارع الجديدة بالخدمات التي يتم تقديمها من الهيئة وتشمل 7 خدمات استباقية تتضمن خدمة الري الجماعي من خلال توفير مياه الري من محطات الري الجماعي في المناطق التي تتوفر فيها، إلى جانب توفير إرشاد فني زراعي لأفضل الممارسات الزراعية، وخدمة إصدار شهادة بيانات المزرعة والتي يتم من خلالها إصدار شهادة بيانات مزرعة تطلب من جهات معنية بغرض زيادة عمالة المزرعة، والتسجيل في برنامج الممارسات الزراعية الجيدة والتي تهدف إلى حصول مزارع إمارة أبوظبي على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة المحلية (Abu Dhabi GAP)، وهي أيضاً شهادة معتمدة عالمياً، تُمنح للمزارع التي تطبّق المعايير الحديثة والسليمة.

دعم مُلاك

وأوضحت الهيئة أنها تدعم مُلاك المزارع الجدد بالعديد من الخدمات الأخرى المتمثلة في خدمة حراثة وتسوية التربة للمزرعة من خلال توفير جرار زراعي لحراثة وتسوية التربة الزراعية في المزرعة.

كما أطلقت الهيئة مؤخراً، خطة لتوصيل المياه المعاد تدويرها لأكثر من 1.600 مزرعة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، والتي تنسجم مع خطة إمارة أبوظبي للتوسُّع في استخدام المياه المعاد تدويرها في الزراعة مع أهداف الاستدامة الشاملة.

ويتناغم المشروع مع أهداف استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، والرامية إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21 %، وخفض مؤشِّر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، لضمان استدامة تأمين إمدادات المياه.

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