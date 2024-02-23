«الوطني» يبحث التعاون مع برلمانات تركيا وأذربيجان وتايلاند والمالديف

بحث المجلس الوطني الاتحادي سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية مع كل مجلس الأمة الكبير في جمهورية تركيا، ومجلس النواب في مملكة تايلاند، ومجلس الشعب في جمهورية المالديف، وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، كلاً على حدة؛ نعمان كورتولموش رئيس مجلس الأمة الكبير في جمهورية تركيا، ووان محمد نور مثا رئيس مجلس النواب في مملكة تايلاند، ومحمد إسلام رئيس مجلس الشعب في جمهورية المالديف.

وأكد الدكتور طارق الطاير أن العلاقات الثنائية مع تركيا وتايلاند والمالديف تشهد تطوراً على مختلف الصعد، وذلك بفضل حرص القيادة على تعزيزها وتقويتها ودفعها نحو آفاق أرحب.

ووقع المجلس الوطني الاتحادي، مذكرة تفاهم مع برلمان أذربيجان، لتأطير التعاون البرلماني بين الجانبين، والتنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور طارق حميد الطاير مع صاحبة غافاروفا رئيسة برلمان أذربيجان. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني، والتأكيد على أهمية استمرار عقد اجتماعات لجان الصداقة بين البرلمانين. وقدم الدكتور طارق الطاير، في بداية اللقاء، التهنئة لحكومة وشعب أذربيجان بمناسبة إعادة انتخاب إلهام علييف رئيساً للجمهورية.

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